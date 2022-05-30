الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين إلى ملعب ”محمد الخامس“ بمدينة الدار البيضاء المغربية لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والوداد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”محمد الخامس“ بمدينة الدار البيضاء المغربية في الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ويدير اللقاء الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز ويساعده الإثيوبي باملاك تيسيما حكماً للفيديو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف، وقناة الرياضية المغربية عبر البث الأرضي بصوت المعلق هشام فرج.

🇪🇬 الأهلي 🆚 الوداد 🇲🇦

🏟️ ملعب محمد الخامس

🏆 نهائي دوري أبطال إفريقيا

⌚ 19:00 GMT من يتوج باللقب على أرض كازابلانكا؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/IsMG6ajbKS — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 30, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

يخوض الأهلي المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه، ونجح الفريق الأحمر في تحقيق اللقب 10 مرات من بينها آخر نسختين.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب 3 مرات متتالية كأول فريق يصل إلى هذا الإنجاز في دوري الأبطال.

وحقق الوداد لقب دوري الأبطال مرتين من قبل في 4 مرات تأهل خلالها للمباراة النهائية.

وسبق أن تقابل الفريقان مرة وحيدة في نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 وفاز الوداد باللقب بعد التعادل في مصر بنتيجة 1-1 والفوز في المغرب بنتيجة 1-0.

ويشهد التاريخ على عدة مواجهات بين الأهلي والوداد بدأت في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2011 وتعادلا بنتيجة 3-3 و1-1.

وتجدد الموعد في نسخة دوري الأبطال 2016 بدور المجموعات وتعادلا في مصر دون أهداف وفاز الأهلي في المغرب بنتيجة 1-0.

وتقابل الفريقان بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال 2017 وفاز الوداد في المغرب بنتيجة 2-0 وفاز الأهلي في مصر بنفس النتيجة، كما تقابل الفريقان في الدور النهائي وتعادلا في مصر بنتيجة 1-1 وفاز الوداد بنتيجة 1-0.

وتقابل الفريقان مجدداً في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2020 وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 في مصر و3-1 في المغرب.

ويخوض وليد الركراكي، مدرب الوداد، أول مواجهة ضد الأهلي وأيضاً ضد بيتسو موسيماني مدرب الفريق المصري ولكن الأخير واجه الوداد 12 مرة وفاز 5 مرات وتعادل في 3 لقاءات وتلقى 4 هزائم.

الطريق إلى النهائي

قطع الفريقان رحلة طويلة وشاقة نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا، فالأهلي حامل اللقب بدأ مشواره بإقصاء بطل النيجر الحرس الوطني بعدما تعادلا في النيجر بنتيجة 1-1 وفاز في مصر بنتيجة 6-1، كما تخطى الوداد عقبة هارتس أوف أوك الغاني بعد الخسارة بنتيجة 0-1 في غانا والفوز بنتيجة 6-1 في المغرب.

واحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا بعد أن حصد 10 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي من خلال 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما تصدر الوداد المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من خلال 5 انتصارات وهزيمة.

وفي دور الثمانية، تخطى الوداد عقبة شباب بلوزداد الجزائري بالفوز بنتيجة 1-0 والتعادل دون أهداف، بينما أقصى الأهلي منافسه الرجاء المغربي بالفوز بنتيجة 2-1 والتعادل في المغرب بنتيجة 1-1.

وفي دور الأربعة، تجاوز الأهلي عقبة وفاق سطيف الجزائري بعد الفوز بنتيجة 4-0 في القاهرة والتعادل في الجزائر بنتيجة 2-2، بينما صعد الوداد على حساب بيترو أتلتيكو الأنغولي بعد الفوز بنتيجة 3-1 في أنغولا والتعادل بنتيجة 1-1 في المغرب.

الأهلي من أجل الحفاظ على اللقب! 👑

الوداد من أجل النجمة الثالثة! 🌟 الكل مُتأهب لنهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر في ملعب محمد الخامس. 💯#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/C45YyfU6nE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 29, 2022

أزمات تنظيمية

واجهت هذه المباراة أزمات تنظيمية بالجملة واعتراضات من جانب الأهلي المصري على عدة نقاط ألقت بظلالها على اللقاء.

وكان الاعتراض الأبرز من جانب الأهلي على إسناد استضافة نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي إلى المغرب وطلب الفريق المصري نقل اللقاء إلى ملعب محايد.

وتمسك الاتحاد الأفريقي ”كاف“ بإقامة المباراة في المغرب وتحديداً ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بعدما تقدم المغرب بأوراق ترشحه لاستضافة النهائي ودخل في منافسة مع السنغال قبل انسحاب الاتحاد السنغالي.

وقرر الأهلي التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية، ولكن الرد كان حاسماً من جانب المحكمة برفض تأجيل اللقاء لحين مناقشة ملف الملعب وهو ما يجعل خوض الأهلي اللقاء على ملعب محمد الخامس أمراً واقعاً.

وتحولت الأنظار بعد ذلك للملف التحكيمي بعدما طلب الأهلي إسناد المهمة لحكم من كبار قارة أفريقيا بعيداً عن الحكام الذين شابتهم بعض السوابق السيئة مع الكرة المصرية وتحديداً بكاري غاساما، كما طالب الأهلي بتعيين طاقم أوروبي للعمل في تقنية الفيديو.

وأسند الاتحاد الأفريقي المهمة للحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز ويعاونه الإثيوبي باملاك تيسيما لتقنية الفيديو.

واستمرت الأزمات باعتراض الأهلي على عدم تسلمه حصته من تذاكر المباراة التي تبلغ 10 آلاف تذكرة والاقتصار على 2500 تذكرة فقط.

🇲🇦 مشوار الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🔥 #TotalEnergiesCAFCL | @WACofficiel pic.twitter.com/KL64f8foBE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 29, 2022

أسلحة الوداد

يبحث الوداد عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، خاصة أن المدير الفني وليد الركراكي نجح في تكوين فريق مميز وإظهار بصمات تكتيكية واضحة على أداء الفريق المغربي.

وتحيط الشكوك بجاهزية الثنائي أيوب عملود وزهير المترجي، ولكن المدرب وليد الركراكي المدير الفني للوداد قال في المؤتمر الصحفي إن فريقه جاهز للمباراة ومواجهة أحد أقوى فرق القارة الذي وصفه بـ“ريال مدريد“ أفريقيا.

وأشار الركراكي إلى أن فريقه لم ينشغل بأزمة ملعب المباراة وكان كل تركيزه منصباً على الاستعدادات الفنية لهذه المواجهة.

ويعتمد الركراكي على طريقة 4-2-3-1 التي تتحول في بعض الأوقات إلى طريقة 4-4-2 أو 4-1-4-1 ، ومن المرجح أن يلعب الركراكي بتشكيل يضم حارس المرمى أحمد رضا التكناوتي وأمامه رباعي خط الدفاع أشرف داري وأمين فرحان ومحمد رحيم أو أيوب عملود يميناً ويحيى عطية الله يساراً.

ويقود خط الوسط يحيى جبران وبجواره أنس سرحات أو عبد الله حيمود وأمامهما أيمن الحسوني وعلى الأطراف بديع أووك وزهير المترجي أو صلاح الدين بنيشو وفي الهجوم جي مبينزا.

وقال محمد سهيل مدرب الوداد الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الوداد مطالب بالدفعة القوية من جماهيره والتركيز الشديد لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن الوداد لديه بالفعل لاعبون مميزون قادرون على صناعة الفارق مثل الحسوني وجبران مؤكداً أن الحذر من الكرات الطولية للأهلي والجبهة اليسرى التي تضم علي معلول وأحمد عبد القادر سيكون أمراً مهماً.

🇪🇬 طريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🔥 #TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/L3rHvj7FAY — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 29, 2022

أوراق الأهلي

يتطلع الأهلي لرقم قياسي فريد بحصد اللقب 3 مرات متتالية لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي أن فريقه جاهز للمباراة، موضحاً أنه لا يجب أن تكون مطمئناً حين تواجه الأهلي فالفريق يملك التركيز والخبرات للتعامل مع مثل هذه المباريات.

وأشار إلى أن الوداد فريق قوي ولديه مدرب رائع بقيمة وليد الركراكي كما أن المغرب بمثابة بلده الثاني وزاره عدة مرات ولديه ذكريات جيدة به.

ويغيب عن الأهلي المدافع محمد عبد المنعم للإصابة بخلاف المغربي بدر بانون لعدم الجاهزية بجانب الإصابات الطويلة للويس ميكيسوني وعمار حمدي وأكرم توفيق.

ويعتمد موسيماني على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وسيكون الخيار بين طريقة 4-3-3 أو 3-4-3 ويقود خط الدفاع ياسر إبراهيم وبجواره رامي ربيعة أو أيمن أشرف وقد ينضم لهما حمدي فتحي حال اللعب بثلاثة مدافعين ويلعب محمد هاني كظهير أيمن وعلي معلول كظهير أيسر.

ويقود خط الوسط أليو ديانج وبجواره عمرو السولية وخلفهما حمدي فتحي بينما يقود خط الهجوم بيرسي تاو وخلفه حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

وقال ماهر همام، المدرب العام الأسبق للأهلي، لـ“إرم نيوز“، إن اللقاء سيكون متكافئاً والحظوظ متساوية بين الفريقين ولكن الخبرات والتعامل مع الضغوط بشكل هادئ ستحسم الفائز باللقاء.

وأوضح أن الأهلي مع موسيماني يجيد خوض مثل هذه المباريات، مؤكداً أن قوة الوداد تتمثل في كراته العرضية بجانب اختراقات الحسوني وجبران.