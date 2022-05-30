الأهلي: هناك تعنت واضح ويتم التلاعب بنا من قبل "كاف".. وتخوف من طريقة دخول جمهورنا (فيديو)

أعرب العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، عن ضيقه من الأزمات التي ظهرت على الساحة قبل مواجهة الوداد المغربي، يوم الاثنين، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والوداد اليوم الاثنين على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وقال العامري فاروق في تصريحات تلفزيونية: ”هناك العديد من النقاط غير المفهومة، بعد أن وصلنا للمغرب تم الاتفاق على حصول الفريق على 10 آلاف تذكرة، ولكن حتى الآن التذاكر التي وصلت لنا لم تتجاوز 2000 تذكرة فقط والجالية المصرية كبيرة هنا وواضح أن هذا الكلام ليس على هوى الكاف“.

وأضاف: ”هذا بخلاف أمور أخرى، مثل لوحات الأهلي التي من المفترض أن تكون في المدرجات، ولكن لم يُسمح بتعليقها بحجة أنها قابلة للاشتعال، وهي ليست كذلك، أمور كثيرة اتفقنا عليها لكن نجد مماطلة في تنفيذها ويتم التلاعب بنا“.

وتابع: ”أرجو من المسؤولين في الاتحاد الأفريقي أن يتفهموا ما يحدث، الأهلي ناد كبير وبطل أفريقيا، ولقد رأينا جميعًا نهائي دوري أبطال أوروبا، والجماهير كانت بالمناصفة والتساوي بين الفريقين وتقام في دولة محايدة“.

وأشار: ”هذه مباراة احتفالية وليس من الطبيعي أن يتم وضع ضغوط على الأهلي بهذا الشكل لمجرد أنه يطالب بحقوقه، نحن أخطرنا السفير المصري وتم نقل تخوف مجلس الإدارة مما رأيناه“.

وشدد: ”مندوب (كاف) قابلنا في تدريبات الأهلي وقال لنا إنه لا يضمن عدم دخول جماهير الوداد على جماهير الأهلي، كيف يحدث ذلك؟ نحن أخطرنا السفارة المصرية بهذا الأمر لكي نضع هذا الملف تحت الأعين“.

واستطرد: ”نكن كل الاحترام لنادي الوداد ودولة المغرب وعلاقتنا بهم طيبة جدا ومؤمّنون البعثة على أعلى مستوى، نحن موقفنا مع كاف، والموضوع ليس عادلًا بشكل واضح، هناك تعنت واضح ومرفوض بشكل فيه استغراب وغير مفهوم، وكأن فريقنا لا يمثل القارة الأفريقية“.

وأكمل: ”عرضنا شراء تذاكر المباراة الخاصة بجماهير الأهلي والاتحاد الأفريقي رفض، هناك أمور كثيرة مخالفة للوائح تحدث، وأرسلنا خطابًا رسميًا يُثبت كل التعنت والملاحظات التي نتخوف منها، ولم يأتنا أي رد“.

وشدد: ”ليس لنا أي ضمانات بعدم دخول جماهير المغرب على جماهير الأهلي في المدرجات، ومن حقنا عدم اختلاط جماهير الفريقين“.

واختتم: ”حتى البعثة الإعلامية ونحن كمجلس إدارة ليس لنا بطاقة تعريفية، وقد يحدث أي شيء اليوم وقد لا نجد أماكن من الأساس“.

السفارة المصرية

فيما قال ياسر عثمان، السفير المصري في المغرب، إن مدرج جماهير الأهلي خلال مواجهة الوداد سيكون مخصصًا لهم فقط دون غيرهم، ولن يقتحمه أي مشجع آخر، مشيرًا إلى أنه يسعى لحل أزمة التذاكر بشكل ودي.

وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية: ”مدرج جماهير الأهلي سيكون مخصصًا لجمهوره فقط لا غير، ولن يتواجد أي فرد من جمهور الوداد في المدرجات المخصصة للأهلي“.

وأضاف: ”وصول 500 مشجع إلى المغرب وأتوقع أن يصل اليوم مثلهم، ومسؤوليتنا تأمين بعثة الأهلي والجماهير قبل وبعد المباراة“.

وأتم: ”السفارة المصرية ليس لها علاقة بأزمة التذاكر ونسعى لحلها بشكل ودي، وعلى وعد بتوفير المزيد من التذاكر اليوم“.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي بعدما تخطى عقبة منافسه وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بستة أهداف لهدفين.

أما الوداد فوصل للنهائي بعدما تغلب على بترو أتلتيكو الأنغولي بأربعة أهداف لهدفين.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.. أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

والتقى الأهلي بالوداد 10 مرات من قبل عبر التاريخ، فاز الفريق الأحمر في أربع مرات وهُزم في مباراتين.. فيما تعادل الفريقان في أربع مناسبات.