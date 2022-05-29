ما حقيقة إخطار الأهلي باستكمال مباراته مع الوداد "حال تعطل تقنية الـVAR"؟

نفى النادي الأهلي المصري بشكل رسمي تلقيه أي خطابات رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بشأن توقف أو احتمالية توقف تقنية حكم الفيديو الـVAR أثناء نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي.

وقال الأهلي في بيان رسمي: ”الأهلي لم يتلق أي مكاتبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص توقف أو احتمالية توقف الـVAR أثناء نهائي دوري الأبطال غداً“.

وأضاف البيان: ”بل وأكد مسؤولو الكاف في الاجتماع الفني للمباراة والذي انتهي منذ دقائق لممثلي النادي الأهلي في ذات الاجتماع على إقامة المباراة بوجود تقنية الـVAR دون توقف“.

وانتشرت تقارير تشير إلى تلقى الأهلي إخطارا باستكمال المباراة بشكل طبيعي حال تعطل تقنية الفيديو.

الأهلي لم يتلق أي مكاتبات من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص توقف او احتمالية توقف ال VAR اثناء نهائي دوري الأبطال غداً. بل و اكد مسئولو الكاف في الإجتماع الفني للمباراة و الذي انتهي منذ دقائق لممثلي النادي الأهلي في ذات الإجتماع علي إقامة المباراة بوجود تقنية الVAR دون توقف. pic.twitter.com/k03AoiaDyJ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 29, 2022

تصريحات موسيماني

وكان بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، قد قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”نخوض مباراة بعد موسم شاق لفريقين وصلوا لنهائي أفريقيا بعد مشوار طويل، خاضوا خلاله 15 مباراة، وهو ما يعني قرابة نصف موسم تقريبا، وكل فريق يريد المكسب لتتويج مجهوده“.

وأضاف: ”مباراة صعبة وفي نفس مستوى الأجواء ونفس الضغوطات التي تعرضنا لها أمام الرجاء، ونحن نتوقع مثلها غدًا، لكننا قادرون على التعامل معها“.

وتابع: ”نخوض المباراة أمام فريق نحترمه بشدة؛ لأنه تأهل لهذا النهائي أكثر من مرة، وبالمناسبة تجمعني علاقة طيبة للغاية مع نادي الوداد ورئيسه ومعظم لاعبيه.. ولكني هنا للدفاع عن مهمتي ومسيرتي مع الأهلي وعلاقتي الطيبة بالوداد لا تعني أي شيء لأن انتمائي للأهلي“.

وعن خوض النهائي في المغرب قال موسيماني: ”نلعب النهائي في أي مكان يتم تحديده، والدليل نحن هنا في المغرب وأي أمور أخرى لا أتحدث عنها؛ لأن تركيزي في الملعب والـ90 دقيقة، وهذا لا يعني أن العناصر الخارجية لا يكون لها دور سواء من جمهور أو ملعب.. ولكن تفكرينا الآن في المباراة داخل الملعب فقط“.

وعن الغيابات التي يعاني منها الأهلي، أشار: ”فريقنا دائما جاهز ويلعب بدون لاعبين كبار في أوقات كثيرة، وهذا جزء من رؤيتنا خلال آخر سنتين، نشارك بدون عناصر مهمة، وهذا ما حدث في كأس العالم للأندية، فأنا شاركت بدون 9 لاعبين، والكابتن الشناوي نفسه كان غائبا عنا.. نحن لا نخلق أعذارًا في أي وقت أو خسارة نحن مستمرون في الأداء وكل عناصر الفريق جاهزة وتودي دورها“.

واختتم موسيماني تصريحاته، قائلا: ”نحن النادي الأهلي ونؤمن بفرصنا بالفوز بالرغم من أي صعوبات تواجهنا.. فريق الوداد المغربي كبير، ويملك تاريخا كبيرا ونلعب أمامهم على أرضهم، ولكن نحن هنا لكي نلعب ونمثل الأهلي واسمه الكبير القادر على المنافسة في كل المحافل والظروف“.

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء غد الإثنين في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 الذي يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الأحد على ملعب المباراة. ويسبقه المؤتمر الصحفي لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عبور وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما تغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنغولي.

ويتولى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز إدارة المباراة. ويتواجد الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.