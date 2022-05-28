الرجاء ينفي تخصيص مقره لتوزيع تذاكر نهائي دوري أبطال أفريقيا على جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

أصدر نادي الرجاء المغربي، بيانا رسميا ينفي خلاله تخصيص مقره لتوزيع التذاكر على الجماهير المصرية المقيمة في المغرب الخاصة بمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد الرياضي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، يوم الإثنين المقبل، الموافق 30 مايو الجاري، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

🟢نادي الرجاء الرياضي ينفي خبر بشأن سحب تذاكر جماهير الأهلي المصري الخاصة بنهائي عصبة الأبطال الأفريقية من مركب الوازيس pic.twitter.com/tlK5sUyIu9 — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) May 28, 2022

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا، أمس الجمعة، وجه خلاله الدعوة للجماهير المصرية المتواجدة في المغرب لحضور المباراة النهائية، وأن من يرغب في الحصول على التذاكر عليه التوجه إلى منطقة أوازيس، مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء، وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري.

من جانبه، أصدر نادي الرجاء بيانًا رسميًا ينفي علاقته بتذاكر المباراة كما أعلن الأهلي، على النحو التالي: ”إثر البلاغ الصادر عن النادي الأهلي الذي يدعو جماهيره إلى سحب تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا من مقر النادي، تنفي إدارة النادي هذا الخبر جملةً وتفصيلًا، وتؤكد عدم تدخلها بأي شكل من الأشكال في البروتوكول المرتبط بهذه المباراة“.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ أعلن في وقت سابق منح النادي الأهلي 10 آلاف تذكرة ومثلها لنادي الوداد و20 ألف تذكرة للجماهير العامة و5 آلاف تذكرة توزع من جانب ”كاف“.

وكان اتحاد الكرة المغربي أعلن نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال في بيان رسمي: ”تعلن اللجنة المنظمة للمباراة التي ستجمع يوم الإثنين 30 مايو 2022 بين الأهلي المصري والوداد الرياضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أن التذاكر التي تم وضعها عبر الإنترنت قد نفدت بالكامل، وإذ تحيي اللجنة المنظمة بحرارة الحماس الكبير الذي أبداه المشجعون الراغبون في حضور هذه المباراة، لتشدد على أنها لن تسمح للقاصرين بالولوج إلى الملعب إلا إذا كانوا يتوفرون على تذكرة الدخول ومصحوبين بمرافق يتوفر بدوره على التذكرة، حسب القوانين الجاري العمل بها“.

بدأ توزيع تذاكر المباراة علي المصريين في المغرب 🎟🇪🇬 pic.twitter.com/kECvWxCNvE — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 28, 2022

ويسعى الأهلي لتحقيق إنجاز غير مسبوق طوال تاريخ المسابقة الممتد لأكثر من نصف قرن بالفوز باللقب القاري الأول للمرة الثالثة على التوالي.

وحتى الآن توج الأهلي بطلا لأفريقيا 10 مرات أي ضعف عدد مرات التتويج لثاني أنجح الفرق على مستوى القارة، لكن لم يسبق له الفوز باللقب ثلاث مرات متتالية.

وشق الأهلي طريقه نحو المباراة النهائية رغم كثرة المباريات وتعرض بعض لاعبيه الأساسيين للإصابات وبعض المواجهات الصعبة أيضا، وفي النهائي سيحظى المنافس المغربي بدعم كبير على أرضه.

وعن المواجهة المقبلة، قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي: ”سنقاتل من أجل الفوز بدوري الأبطال. لعبنا في السابق في غياب لاعبين دوليين مهمين وتحت ضغط كبير ونحن معتادون على هذا“.

وسيصبح موسيماني ثاني مدرب يفوز بلقب البطولة أربع مرات إذا فاز فريقه يوم الإثنين.

وتأهل الوداد للنهائي الثالث في البطولة في ستة أعوام بعد أن سجل أكبر حصيلة من الأهداف في نسخة الموسم الحالي.

وسبق للفريق الفوز على الأهلي في مباراتين في نهائي البطولة عام 2017، لكنه انسحب من النهائي في مواجهة الترجي التونسي في 2019؛ بسبب خلاف حول حكم الفيديو المساعد.