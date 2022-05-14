محمد أبوتريكة يطالب الأهلي بالانسحاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا

طالب محمد أبوتريكة، نجم الأهلي المصري الأسبق، الإدارة برئاسة محمود الخطيب، باتخاذ قرار بالانسحاب من مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي سيجمع الفريقين، يوم 30 مايو الجاري بالمغرب.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن استضافة مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضا كبيرا من جانب إدارة الفريق المصري.

وقال أبوتريكة في تغريدة عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت، بعد التعادل مع وفاق سطيف والتأهل للنهائي: ”مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظ أوفر لفريق وفاق سطيف.. أحيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف.. وأسف على ظهور آرائي علنا ولكن لم أجد وسيلة تانيه وبالتوفيق لنادينا الحبيب“.

كشف الأهلي عن أول قرار بعد عبور وفاق سطيف الجزائري، والتأهل بشكل رسمي لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان رسمي: ”يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا عصر الغد، برئاسة محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم“.

وأضاف البيان: ”يأتي ذلك لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي النهائي فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر“.

🚨اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي غدًا pic.twitter.com/X7FU9RGWM0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 14, 2022

وكشف: ”يستعرض المجلس في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية، ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية“.

وصعد الأهلي إلى النهائي الأفريقي بعد التفوق على وفاق سطيف بمجموع المباراتين (6-2)، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نهائي عربي مثير بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام المباراة النهائية في المغرب في 30 مايو آيار، حيث ستكون الزيارة الثانية للأهلي لملعب محمد الخامس هذا الموسم بعد تعادله 1-1 مع الرجاء في دور الثمانية.

وفاز الأهلي على كايزر تشيفز في نهائي الموسم الماضي في ملعب محمد الخامس.