الأهلي يتعادل مع وفاق سطيف ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة الوداد

تعادل الأهلي المصري مع نظيره وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب التي جمعته بوفاق سطيف مساء يوم السبت الماضي برباعية نظيفة، ليتأهل الفريق المصري بمجموع المباراتين لنهائي البطولة لملاقاة الوداد المغربي.

وكان الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنغولي في نصف النهائي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث سجل الأهلي هدفا مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بتوقيع أحمد عبدالقادر من صناعة بيرسي تاو الذي مرر له الكرة في ظهر دفاع وفاق سطيف ووضعها على يسار سفيان خذايرية حارس مرمى وفاق سطيف.

وسجل عبدالقادر هدفه الرابع في الموسم الحالي مع الأهلي لكنه أنهى صيامه منذ أن هز شباك المريخ السوداني يوم 18 مارس الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وهز اللاعب صاحب الـ22 عاما شباك الإسماعيلي في الدوري المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وهدد رياض بن عياد لاعب وفاق سطيف مرمى الأهلي في الدقيقة 40 بعدما لعب رأسية أبعدها الشناوي، واستمرت خطورة أصحاب الأرض قبل أن يسدد لاعب الفريق الجزائري تصويبة مباشرة على مرمى الشناوي ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وسجل أحمد قندوسي هدف التعادل لوفاق سطيف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من هجمة منظمة للفريق الجزائري على الدفاع الأحمر، قبل أن تنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وفاق سطيف يتقدم بهدف جميل من تسديدة قوية لرياض بن عياد 🚀⚽️#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/nmaVFVyhvg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

وفي الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني، سدد رياض بن عياد كرة قوية غافلت حارس الأهلي وسكنت شباكه.

واقتنص الأهلي هدف التعادل القاتل الثاني في الدقيقة 93 من الشوط الثاني عن طريق محمد شريف.

الأهلي كان قد صعد للدور نصف النهائي على حساب نظيره المغربي الرجاء بعدما فاز أمامه ذهابًا بهدفين مقابل هدف، قبل التعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق إيابًا، في حين صعد وفاق سطيف إلى الدور ذاته بعدما أقصى الترجي التونسي حين تعادل معه سلبيًا ذهابًا وفاز بهدف إيابًا.

وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري أبطال أفريقيا بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق، وحافظ الفريق الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.