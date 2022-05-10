"من يشعر بأنه معني فليكن".. حفيظ دراجي يكشف سبب مشاركته في هاشتاغ جمهور الأهلي ضد "الكاف"

رد الجزائري حفيظ دراجي المعلق الرياضي الشهير بقنوات ”بي إن سبورتس“ على أسباب مشاركته في الهاشتاغ الذي أطلقه جمهور النادي الأهلي المصري ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ بسبب الاستقرار على لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في المغرب للعام الثاني على التوالي.

ودشن بعض رواد موقع تويتر هاشتاغ ”أوقفوا فساد كاف“، وذلك إثر إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، متجاهلًا طلب الأهلي الرسمي بخوضها على ملعب محايد تطبيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الفرق المتأهلة للمربع الذهبي.

وغرد حفيظ دراجي على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ قائلًا: ”كل الاتحادات القارية مطالبة بالتحرك لمنع اختطاف الكاف.. أوقفوا فساد الكاف“.

وأرفق المعلق الجزائري صورة لرمز ”الكاف“ بجانبها بعض الدولارات، في إشارة منه إلى الفساد المالي والتربح من وراء مناصب العاملين به.

وتوجه ”إرم نيوز“ بسؤال إلى دراجي عن سر مشاركته في الهاشتاغ وهو ليس طرفا في الموضوع، وهل للأمر علاقة بأن الطرف المستفيد من الأزمة مغربي وهو نادي الوداد، ولماذا لم يعلق على ركلة الجزاء التي سببت أزمة في مباراة الأهلي ضد الرجاء، والتي كانت مثار حديث عالمي بسبب حكم الفار مهدي عبيد وهو جزائري؟، ليجيب: ”أنا لم أذكر الأهلي أو الوداد أو مصر ولا المغرب“.

وأضاف: ”ثانيا هذا ليس جديدا علي، ومن زمان أنتقد الكاف والتحيكم الأفريقي والفساد اللي موجود بالكرة الأفريقية على مستويات عديدة جدا، وهو أمر مخز ومؤسف، ولم أذكر مباراة نهائي ولا يحزنون، وأنا مع العودة للنظام القديم بإجراء المباراة النهائية ذهابا وإيابا ونحن لسنا أوروبا، ولما تلعب دوري أبطال أوروبا في باريس يحضر جماهير الفريقين بطريقة سلسة جدا، ولكن في أفريقيا صعب هذا وعدد المناصرين لن يكمل 4 آلاف وتفقد المسابقة نكهتها“.

وتابع: ”لم أذكر في تغريدتي اسم أحد ولكن من يشعر أنه معني فليكن، ولما نقول يجب أن يتوقف الفساد ويجب أن نحارب عملية الاختطاف التي يتعرض لها الكاف يجب أن يساندننا المغاربة والتونسيون والجزائريون والمصريون والنيجريون، ولماذا يعتبر البعض أنفسهم معنيين؟ إذا اعتبروا أنفسهم معنيين فهم في قرارة أنفسهم معنيون بالأمر، أنا أتحدث في المطلق وبعدين عبرت عن رأيي مثلما يحدث في كل مرة“.

وحسم الكاف موعد وملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، بعد حالة واسعة من الجدل والاعتراضات بين ناديي الأهلي والوداد، حيث ستلعب المباراة الختامية في 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو ملعب الوداد القريب جدا من التأهل للنهائي.

وكان الكاف قد أكد في بيانه الرسمي أنه تلقى عرضين من الاتحادين السنغالي والمغربي لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، لكن الاتحاد السنغالي سحب العرض الخاص به.

يذكر أن الأهلي المصري بات قريبا من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري 4-0 في ذهاب نصف النهائي، وكذلك الأمر بالنسبة للوداد المغربي الذي فاز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 3-1.