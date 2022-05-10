الأهلي يدرس الموقف القانوني بشأن قرار إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب

أصدر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب بيانا رسميا للتعليق على أزمة اختيار المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

وقال الأهلي في بيان رسمي، يوم الثلاثاء: ”أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالات مكثفة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والعديد من الجهات المعنية، بشأن موقف النادي من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي اختار ملعبا غير محايدٍ لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال“.

وأضاف البيان: ”عقد رئيس النادي عدة اجتماعات اليوم بحضور العديد من المسؤولين في قطاع شركة كرة القدم، ثم عقد جلسة مطولة مع الشؤون القانونية في النادي، وحرص على التواصل مع بعض القانونيين من خارج البلاد والمتخصصين في القضايا الرياضية، وذلك لدراسة موقف الأهلي بعناية من الناحية القانونية، وذلك للوصول إلى تصور مبدئي لموقف النادي قبل اجتماع مجلس الإدارة“.

🚨|اتصالات مكثفة للخطيب مع وزير الرياضة و رئيس اتحاد الكرة.. و دراسة خاصة للموقف القانوني. pic.twitter.com/pi0nvt25WE — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2022

ودشن بعض رواد موقع تويتر هاشتاج ”أوقفوا فساد كاف“، وذلك إثر إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، متجاهلًا طلب الأهلي الرسمي بخوضها على ملعب محايد تطبيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الفرق المتأهلة للمربع الذهبي.

وحسم الكاف موعد وملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، بعد حالة واسعة من الجدل والاعتراضات بين ناديي الأهلي والوداد، حيث ستلعب المباراة الختامية في 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو ملعب الوداد القريب جدا من التأهل للنهائي.

وكان الكاف أكد في بيانه الرسمي أنه تلقى عرضين من الاتحادين السنغالي والمغربي لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، لكن الاتحاد السنغالي سحب العرض الخاص به.

يذكر أن الأهلي المصري بات قريبا من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على وفاق سطيف الجزائري 4-0 في ذهاب نصف النهائي، وكذلك الأمر بالنسبة للوداد المغربي الذي فاز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 3-1.