الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف النادي الأهلي المصري منافسه وفاق سطيف الجزائري، مساء اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام أيضاً اليوم السبت مواجهة أخرى تجمع بين بيترو أتلتيكو الأنغولي وضيفه الوداد المغربي في نفس المرحلة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة بصافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق محمد بركات.

لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري الأبطال 📸🦅💪#افريقيا_يا_أهلي#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/lF6vIrTWZj — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 6, 2022

مشوار الفريقين

تأهل الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين إلى نصف النهائي بعد مشوار طويل بدأ بعبور الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ32 بالتعادل بنتيجة 1-1 ثم الفوز بنتيجة 6-1.

واحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى خلف صن داونز الجنوب أفريقي بعد أن حقق الفوز ذهاباً وإياباً على المريخ السوداني وفاز على الهلال بالقاهرة وتعادلا في السودان وخسر ذهاباً وإياباً أمام صن داونز.

وتجاوز الأهلي عقبة الرجاء المغربي في ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 2-1 بالقاهرة والتعادل بنتيجة 1-1 في الدار البيضاء.

وخاض الأهلي 10 مباريات في النسخة الحالية، وفاز في 5 لقاءات وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين.. وسجل 17 هدفاً واستقبل 9 أهداف، ويبقى هداف الفريق بدوري الأبطال حتى الآن محمد شريف برصيد 4 أهداف.

وتأهل وفاق سطيف بعدما أقصى فورتون الغامبي بالدور التمهيدي بالفوز بنتيجة 3-0 والخسارة مثلها والصعود بركلات الترجيح، ثم احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات على حساب حوريا الغيني ذهاباً وإياباً وأمازولو الجنوب أفريقي وخسر مثلها أمام أمازولو بجنوب أفريقيا والرجاء ذهاباً وإياباً.

وصعد الوفاق على حساب الترجي التونسي في ربع النهائي بعدما تعادلا دون أهداف بالجزائر وفاز الوفاق في تونس بنتيجة 1-0.

وخاض وفاق سطيف 12 مباراة بالنسخة الحالية، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل مرة واحدة وتلقى 4 هزائم.. وسجل الفريق الجزائري 10 أهداف واستقبل 8 أهداف ويبقى هداف الفريق رياض بن عياد برصيد 5 أهداف.

🇪🇬 الأهلي 🆚 وفاق سطيف 🇩🇿 لقاء مثير يجمع بين الفريقين المصري والجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🔥 تنتظرنا مُتعة قادمة! 🤩#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @essetifienne pic.twitter.com/v0BE4nlCb2 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 6, 2022

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في 5 مواجهات رسمية بدأت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1988 بعدما فاز بنتيجة 2-0 في الجزائر وخسر بنفس النتيجة بالقاهرة وتأهل بركلات الترجيح.

وحسم وفاق سطيف لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في فبراير 2015 وتعادلا بنتيجة 1-1 وفاز بركلات الترجيح ثم تقابل الفريقان في نصف نهائي دوري الأبطال 2018 وفاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 2-0 وفاز الوفاق في الجزائر بنتيجة 2-1.

أفكار موسيماني

يدخل الأهلي المباراة متسلحاً بخبرات مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي حقق اللقب في آخر نسختين كما فاز باللقب من قبل مع صن داونز.

ويعيش الأهلي حالة من التراجع على مستوى النتائج بالدوري المصري، بعدما تلقى الخسارة أمام المصري وتعادل مع طلائع الجيش ثم سيراميكا كليوباترا.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه سيواجه منافساً قوياً نجح في إقصاء الترجي موضحاً أن الجهاز الفني يحترم المنافس، ووصول الوفاق لنصف النهائي ليس مفاجأة.

وأكد أن تاريخ المواجهات ليس له دور في مثل هذه اللقاءات بدليل خروج بايرن ميونخ الألماني أمام فياريال الإسباني بدوري أبطال أوروبا، موضحاً أنه لا توجد أي أعذار قبل هذه المواجهة.

ويعاني الأهلي عدة غيابات مؤثرة في صفوفه على رأسها عمرو السولية ومحمد عبدالمنعم للإصابة ورامي ربيعة لعدم الجاهزية والمغربي بدر بانون لمضاعفات فيروس كورونا، بجانب صلاح محسن وحسام حسن ومحمد محمود لأسباب فنية.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول.

ويقود خط الوسط أليو ديانج وبجواره حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وعلى الأطراف حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم بيرسي تاو.

وقال أحمد عبدالمنعم ”كشري“، مهاجم الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون مهمة في مشوار الأهلي نحو اللقب الحادي عشر بدوري الأبطال خاصة أن وفاق سطيف يدخل اللقاء بلا ضغوط ويبحث عن تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب.

وأوضح أن الأهلي لديه مشكلة في ظاهرة إهدار الفرص ويجب حلها في المرحلة المقبلة خاصة أن الفريق يصل كثيراً لمرمى منافسيه ويهز الشباك بصعوبة.

بيتسو موسيماني | 🗣

💬"الأهلي دائما ما يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، و لدينا خبرات كبيرة، وخضنا العديد من المباريات الكبرى وليس لدينا أعذار في مثل هذه المواجهات"🦅💪#افريقيا_يا_اهلي pic.twitter.com/LjTShfPd8t — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 6, 2022

خطط نوفيتش

يبحث وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش عن مواصلة مشواره القاري أملاً في التأهل للنهائي بعد مفاجأة إسقاط الترجي.

وقال داركو نوفيتش، المدير الفني لوفاق سطيف، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيواجه أفضل فريق في قارة أفريقيا مؤكداً أن الوفاق جاهز لهذه المواجهة ولا يفكر في مفاجآت أخرى بقدر البحث عن تحقيق مستويات طيبة وإظهار صورة مميزة.

وأشار إلى أن وفاق سطيف لديه العديد من التفاصيل الفنية لمواجهة الأهلي مؤكداً أن فريقه يسعى لحصد نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

ويعتمد وفاق سطيف على تشكيلة تضم حارس المرمى سفيان خيداريا وأمامه رباعي خط الدفاع حسيني لعريبي وهشام بلقروي ومحمد خثير زيتي وهواري فرحاني.

ويقود خط الوسط أمير قراوي وبجواره عبد القادر بوطيش وعلى الأطراف أكرم جحنيط وأحمد قندوسي وفي الهجوم رياض بن عياد وعبد المؤمن جابو.

وقال نبيل نجيز، مدرب منتخب الجزائر الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن وفاق سطيف لديه العديد من الأسلحة التي تساعده على التعامل مع مثل هذه المواجهة مؤكداً أن جابو وجحنيط أصحاب خبرات مع قدرات بن عياد وقندوسي.

وأشار إلى أن الوفاق يحتاج للتركيز خاصة في البدايات وعدم استقبال أي أهداف واللعب بتوازن كبير بين الدفاع والهجوم وعدم ترك مساحات للاعبي الأهلي.