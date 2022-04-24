الكونفدرالية الأفريقية: أهلي طرابلس يتجاوز الاتحاد الليبي ويواجه أورلاندو بيراتس في نصف النهائي

تأهل نادي الأهلي طرابلس إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره ومواطنه الاتحاد الليبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”شهداء بنينا“ في بنغازي، ضمن إياب ربع نهائي البطولة.

وتفوق الأهلي على الاتحاد في المواجهة الليبية بهدف أيوب عياد في الشوط الأول في بنغازي بعد تعادل الغريمين دون أهداف ذهابًا في طرابلس.

وسجل هدف الأهلي طرابلس، المحترف التونسي أيوب عياد، في الدقيقه 19 من الشوط الأول.

وحاول الاتحاد العودة للمباراة، ولكن دفاعات الأهلي كانت بالمرصاد.

وضرب فريق الأهلي طرابلس موعدًا مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا، في الدور نصف النهائي للبطولة.