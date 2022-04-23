الوداد يتعادل مع شباب بلوزداد ويتأهل لملاقاة بترو أتلتيكو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعادل الوداد الرياضي المغربي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الوداد بهذه النتيجة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفضل فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وكان ينتظر فريق بترو أتلتيكو الفائز بين الوداد وشباب بلوزداد لملاقاته في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الأهلي حامل لقب المسابقة تأهل إلى المربع الذهبي ليضرب موعدا أمام وفاق سطيف الجزائري.

وحقق بترو أتلتيكو الأنغولي مفاجأة كبيرة وأطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل خارج أرضه 1-1 إيابا، ليبلغ الدور قبل النهائي يوم السبت.

وتفوق بترو أتلتيكو 3-2 في مجموع المباراتين، بعد الفوز ذهابا 2-1 ليتأهل لمواجهة الوداد المغربي أو شباب بلوزداد الجزائري.

وتقدم برايان مانديلا بهدف لصن داونز، الذي أهدر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول بواسطة تيمبا زواني بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، بعد الاستراحة بأربع دقائق.

واعتقد الفريق الأنغولي أنه أدرك التعادل بعد خمس دقائق إضافية بواسطة كينيتو، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو بداعي وجود خطأ ضد الحارس دينيس أونيانغو.

لكن بترو أتلتيكو أدرك التعادل بالفعل بواسطة تياغو أزولاو من ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 64.

وأمس الجمعة، تأهل الأهلي المصري حامل اللقب ووفاق سطيف الجزائري إلى الدور قبل النهائي.

ويقام الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الشهر المقبل.