بترو أتلتيكو يطيح بصن داونز ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق بترو أتلتيكو الأنغولي مفاجأة كبيرة وأطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل 1-1 إيابا، ليبلغ الدور قبل النهائي اليوم السبت.

وتفوق بترو أتلتيكو 3-2 في مجموع المباراتين، بعد الفوز ذهابا 2-1 ليتأهل لمواجهة الوداد المغربي أو شباب بلوزداد الجزائري.

وتقدم برايان مانديلا بهدف لصن داونز، الذي أهدر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، بعد الاستراحة بأربع دقائق.

بيترو أتلتيكو الأنغولي يفجر مفاجأة ويطيح بماميلودي صن داونز من ربع نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا بعد التعادل إيابا 1-1. pic.twitter.com/lfpK51MOE6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2022

واعتقد الفريق الأنغولي أنه أدرك التعادل بعد خمس دقائق إضافية بواسطة كينيتو، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو بداعي وجود خطأ ضد الحارس دينيس أونيانغو.

لكن بترو أتلتيكو أدرك التعادل بالفعل بواسطة تياغو أزولاو من ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 64.

وأمس الجمعة، تأهل الأهلي المصري حامل اللقب ووفاق سطيف الجزائري إلى الدور قبل النهائي.

وحتى الآن، فإن الفرق الثلاثة المتأهلة للدور قبل النهائي كانت تحتل المركز الثاني في دور المجموعات، بينما خرجت الفرق المتصدرة.

لكن الوداد الذي تصدر مجموعته يملك أفضلية التأهل لقبل النهائي حيث فاز خارج أرضه 1-صفر، ويستضيف مباراة الإياب وسط مشجعيه.

ويقام الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الشهر المقبل.