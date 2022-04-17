الرجاء المغربي يسخر من التحكيم ومخرج مباراته ضد الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا

سخر الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي من طاقم التحكيم بقيادة الكونغولي جان جاك نادالا الذي أدار مباراة الفريق ضد الأهلي المصري، مساء السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت السخرية اعتراضا على احتساب ندالا ركلتي جزاء لصالح الأهلي في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف في جولة الذهاب من ربع نهائي دوري الأبطال.

ونشر الرجاء عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ صورة لندالا، بالإضافة للجزائري مهدي عبيد، حكم تقنية الفيديو ”VAR“، والمصري محمد نصر مخرج المباراة، مكتوبا عليها ”أفضل لاعبي اللقاء“.

وأهدر الأهلي حامل اللقب ركلة جزاء وسلسلة من الفرص السهلة، ليخرج بفوز ضعيف بنتيجة 2-1 على ضيفه الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويكفي الرجاء الفوز بهدف نظيف على أرضه الأسبوع المقبل لبلوغ قبل النهائي والإطاحة بالفريق الفائز بآخر لقبين.

وتقدم عمرو السولية بهدف للأهلي من ركلة جزاء، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، في الدقيقة الـ11، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة الـ23.

وقلص محمد زريدة الفارق للرجاء قبل الاستراحة مباشرة بعدما قابل كرة عرضية من مدى قريب وفي غياب الرقابة الدفاعية، ليدفع الأهلي ثمن إهدار الفرص السهلة قبلها بدقائق.

وفي الشوط الثاني، تعرض مروان هدهودي مدافع الرجاء للطرد عقب مرور ساعة من اللعب بعدما تصدى بيده من على خط المرمى لتسديدة الشحات المتجهة إلى المرمى.

لكن أنس الزنيتي حارس الرجاء تألق وأنقذ ركلة الجزاء من السولية هذه المرة، ثم صمد الرجاء بعشرة لاعبين حتى النهاية دون أن تتغير النتيجة.

وكان يمكن للرجاء خطف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن محمد الشناوي تصدى لانفراد أيوب شيبود.

⚽️ الأهلي المصري @AlAhly يحقق فوزا صعبا على حساب ضيفه الرجاء المغربي @RCAofficiel بهدفين لواحد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا @CAFCLCC_ar

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/sndfw7YZ1L — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 16, 2022

طاقم حكام العودة

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ أعلن عن طاقم الحكام الذي سيتولى إدارة مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقود المباراة الحكم السنغالي ماجيت نداي، ويعاون نداي كل من ماليك سامبا ونوح بانغورا كحكمين مساعدين.. ويتولى عيسى سي مهمة الحكم الرابع.

أما عن تقنية الفيديو، فيديرها الحكم الزامبي غاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نجويجوي.

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل (الـ 22 من أبريل) في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس معقل الرجاء.