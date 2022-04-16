الأهلي يحقق فوزا ثمينا على الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره الرجاء المغربي، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة في جولة الذهاب بدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل عمرو السولية الهدف الأول في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بداعي اصطدام الكرة بيد أحد لاعبي الرجاء.

عمرو السولية يُسجل هدف #الأهلي في مرمى #الرجاء من ضربة جزاء .. ليرفع رصيده من الأهداف طوال تاريخه في البطولات الإفريقية إلى "4" أهداف #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/IaLPxI37z9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في شباك الرجاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23، إثر تلقيه عرضية أرضية من الجبهة اليمنى أرسلها الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

تمريرة سحرية من المتألق بيرسي تاو .. يحولها حسين الشحات هدف #الأهلي الثاني في مرمى #الرجاء #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/vTwAAZoMMm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وسجل محمد أزريدا، لاعب الرجاء، الهدف الأول لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

محمد أزريدا يعيد #الرجاء إلى مواجهة #الأهلي بتقليص النتيجة إلى (2-1) مع نهاية الشوط الأول #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/scMsyA7UvZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وتصدى حارس الرجاء المغربي، أنس الزليتي، لركلة جزاء من لاعب الأهلي عمرو السولية في الدقيقة 60 من شوط المباراة الثاني.

واحتسب ركلة جزاء ضد الرجاء، بعد أن تصدى مدافع الفريق المغربي لتسديدة حسين الشحات باستخدام يده، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء للاعب الرجاء.

لقطة فيها كل شئ بكرة القدم .. مهاراة وتصدي رائع وضربة جزاء وطرد #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/C5Tym9apet تصويبة الشحات التي كانت في طريقها للشباك تصدى لها المدافع مروان الهدهودي بيده اليسرى ليُطرد .. ويعلن الحكم عن ركلة جزاء أهدرها عمرو السولية — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والرجاء مجددًا يوم الجمعة المقبل في جولة الإياب من دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

ويكفي الرجاء الفوز بهدف نظيف على أرضه مساء الجمعة المقبل لبلوغ قبل النهائي والإطاحة بالفريق الفائز بآخر لقبين.

مشوار الفريقين

تأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعدما تخطى عقبة الحرس الوطني بطل النيجر بالتعادل 1-1 ثم الفوز في مصر بنتيجة 6-1 في دور الـ32.

واحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات (ثمن النهائي) بعدما جمع 10 نقاط بالفوز على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 و3-1، والفوز على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، والتعادل دون أهداف والخسارة ذهابا وإياباً أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنفس النتيجة 1-0.

وتأهل الرجاء إلى ربع النهائي بتخطيه عقبة أويلرز الليبيري بالفوز بنتيجة 2-0 ذهابا وإيابا.

وتصدر الرجاء المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بالفوز ذهابا وإيابا على وفاق سطيف الجزائري بنفس النتيجة 1-0، كما فاز على أمازولو الجنوب أفريقي ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 و1-0، كما تغلب على حوريا الغيني بنتيجة 1-0، وخسر في غينيا بنتيجة 2-1.

وفاز الأهلي بلقب دوري الأبطال 10 مرات، وهو حامل لقب آخر نسختين، كما حصد الرجاء اللقب القاري 3 مرات آخرها عام 1999.