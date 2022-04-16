رياضة

الأهلي يحقق فوزا ثمينا على الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
تاريخ النشر: 16 أبريل 2022 22:00 GMT
تاريخ التحديث: 16 أبريل 2022 22:15 GMT

الأهلي يحقق فوزا ثمينا على الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره الرجاء المغربي، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره الرجاء المغربي، بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة في جولة الذهاب بدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل عمرو السولية الهدف الأول في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بداعي اصطدام الكرة بيد أحد لاعبي الرجاء.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في شباك الرجاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23، إثر تلقيه عرضية أرضية من الجبهة اليمنى أرسلها الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وسجل محمد أزريدا، لاعب الرجاء، الهدف الأول لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتصدى حارس الرجاء المغربي، أنس الزليتي، لركلة جزاء من لاعب الأهلي عمرو السولية في الدقيقة 60 من شوط المباراة الثاني.

واحتسب ركلة جزاء ضد الرجاء، بعد أن تصدى مدافع الفريق المغربي لتسديدة حسين الشحات باستخدام يده، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء للاعب الرجاء.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والرجاء مجددًا يوم الجمعة المقبل في جولة الإياب من دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

ويكفي الرجاء الفوز بهدف نظيف على أرضه مساء الجمعة المقبل لبلوغ قبل النهائي والإطاحة بالفريق الفائز بآخر لقبين.

مشوار الفريقين

تأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعدما تخطى عقبة الحرس الوطني بطل النيجر بالتعادل 1-1 ثم الفوز في مصر بنتيجة 6-1 في دور الـ32.

واحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات (ثمن النهائي) بعدما جمع 10 نقاط بالفوز على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 و3-1، والفوز على الهلال السوداني بنتيجة 1-0، والتعادل دون أهداف والخسارة ذهابا وإياباً أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنفس النتيجة 1-0.

وتأهل الرجاء إلى ربع النهائي بتخطيه عقبة أويلرز الليبيري بالفوز بنتيجة 2-0 ذهابا وإيابا.

وتصدر الرجاء المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بالفوز ذهابا وإيابا على وفاق سطيف الجزائري بنفس النتيجة 1-0، كما فاز على أمازولو الجنوب أفريقي ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 و1-0، كما تغلب على حوريا الغيني بنتيجة 1-0، وخسر في غينيا بنتيجة 2-1.

وفاز الأهلي بلقب دوري الأبطال 10 مرات، وهو حامل لقب آخر نسختين، كما حصد الرجاء اللقب القاري 3 مرات آخرها عام 1999.

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