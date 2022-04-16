مباراة الأهلي ضد الرجاء.. قرار الـVAR يثير الجدل.. ومشادة بين الشناوي ومحمد عبدالمنعم (فيديو)

شهد الشوط الأول لمباراة الأهلي المصري وضيفه الرجاء المغربي، أحداثا مثيرة في الشوط الأول، الذي انتهى بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الفريق الأحمر بهدفين في أول 25 دقيقة، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات، وقلص الفارق محمد زريدة للفريق المغربي.

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي، مساء السبت في ملعب الأهلي في مدينة السلام في القاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

واحتسب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، ضربة جزاء لصالح الأهلي، بداعي لمسة يد ضد لاعب الرجاء.

واستدعى الجزائري مهدي عبيد، حكم الفيديو، ندالا لمراجعة لعبة لمسة يد ضد لاعب الرجاء والتأكد منها ليحتسبها الحكم الكونغولي ضربة جزاء.

واعترض لاعبو الرجاء والمدير الفني رشيد الطوسي، على قرار ندالا بداعي أن الكرة لم تلمس يد اللاعب، وفي الإعادة التلفزيونية من زاوية مختلفة أظهرت أن الكرة لم تلمس يد لاعب الرجاء.

كادر تصويري أكد أن ضربة جزاء #الأهلي أمام #الرجاء لم تكن صحيحة pic.twitter.com/0hwdAGbxDO#الاهلي_الرجاء — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

سجل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي هدف التقدم مبكرا، بعد مرور 10 دقائق من ضربة الجزاء.

وأضاف حسين الشحات، الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 23، بعد تمريرة عرضية من بيرسي تاو، أسكنها الشحات في شباك الرجاء.

وفي لقطة أخرى، دخل محمد الشناوي، حارس الأهلي، في مشادة مع زميله محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

ووبخ الشناوي زميله لعصبيته الزائدة في التعامل مع الحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

وطالب وليد سليمان نجم الأهلي الجالس على مقاعد البدلاء، زميله عبد المنعم بالهدوء وعدم الانفعال.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والرجاء مجددًا يوم الجمعة المقبل في جولة الإياب من دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

مشوار الفريقين

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعدما تخطى عقبة الحرس الوطني بطل النيجر بالتعادل 1-1 ثم الفوز في مصر بنتيجة 6-1 في دور الـ32.

واحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات (ثمن النهائي) بعدما جمع 10 نقاط بالفوز على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 و3-1 والفوز على الهلال السوداني بنتيجة 1-0 والتعادل دون أهداف والخسارة ذهابا وإياباً أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنفس النتيجة 1-0.

وتأهل الرجاء إلى ربع النهائي بتخطيه عقبة أويلرز الليبيري بالفوز بنتيجة 2-0 ذهابا وإيابا.

وتصدر الرجاء المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بالفوز ذهابا وإيابا على وفاق سطيف الجزائري بنفس النتيجة 1-0 كما فاز على أمازولو الجنوب أفريقي ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 و1-0 كما تغلب على حوريا الغيني بنتيجة 1-0 وخسر في غينيا بنتيجة 2-1.

وفاز الأهلي بلقب دوري الأبطال 10 مرات وهو حامل لقب آخر نسختين كما حصد الرجاء اللقب القاري 3 مرات آخرها عام 1999.