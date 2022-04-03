الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال أفريقيا

يسدل الستار، مساء اليوم الأحد، على منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهتين عربيتين من العيار الثقيل، الأولى تجمع بين الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني، والثانية تجمع بين الرجاء المغربي وضيفه وفاق سطيف الجزائري.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وأيضا بتوقيت السودان، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

لقطات من تدريب الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني 📸🦅💪 pic.twitter.com/0bSwJNxXeH — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 2, 2022

ترتيب المجموعة وفرص التأهل

يتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وضمن الصدارة بشكل رسمي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط وخلفه الهلال برصيد 4 نقاط ثم المريخ السوداني برصيد 4 نقاط.

وحقق الأهلي فوزين على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 و3-1 في هذه المجموعة وتعادل مع الهلال بالسودان دون أهداف ثم خسر أمام صن داونز بنتيجة 1-0 ذهابا وإيابا.

وسجل الأهلي 6 أهداف واستقبل 5 أهداف بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي قاد الفريق لتحقيق لقب دوري الأبطال في آخر نسختين.

في المقابل، حقق الهلال الفوز على المريخ بنتيجة 1-0 في السودان وتعادل مع الأهلي دون أهداف هناك، ولكنه خسر بالقاهرة أمام المريخ بنتيجة 1-2 وخسر أمام صن داونز في جنوب أفريقيا بنتيجة 0-1، وأيضا في السودان ولكن بنتيجة 2-4.

وسجل الهلال مع مدربه البرتغالي جواو موتا 4 أهداف واستقبل 7 أهداف في مرماه.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نقطة التعادل فقط للتأهل إلى ربع النهائي، ولكن الهلال يحتاج للفوز للصعود مباشرة، خاصة أنه يتفوق في المواجهات المباشرة ضد الأهلي حال تحقيق الفوز.

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات الأهلي والهلال بخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987، ووقتها فاز الأهلي باللقب عقب تعادله مع الهلال بالسودان دون أهداف وتغلبه في القاهرة بنتيجة 2-0.

وأقصى الهلال منافسه الأهلي من دور الـ32 بدوري الأبطال عام 2004 بعد الفوز بالقاهرة بنتيجة 1-0 سجله ريتشارد جاستن والتعادل دون أهداف بالسودان.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات (ربع النهائي) بدوري الأبطال عام 2007 وسجل الأهلي الفوز في القاهرة بنتيجة 2-0، ولكن الهلال اقتنص فوزا كبيرا بنتيجة 3-0.

وفي نسخة 2019 – 2020 بدوري الأبطال، فاز الأهلي على الهلال بنتيجة 2-1 وتعادلا في السودان بنتيجة 1-1، ثم كان اللقاء الأخير بين الفريقين يوم 18 فبراير الماضي وانتهى بالتعادل دون أهداف.

موسيماني: جزء من قوة الأهلي أنه دائما يتأهل في المباراة الأخيرة https://t.co/u2ppEyUXp8 pic.twitter.com/6bZVsrTLN5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 2, 2022

كيف يفكر موسيماني؟

يتطلع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لقيادة فريقه إلى ربع النهائي من خلال حصد الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الأهلي لا ينظر سوى للفوز، موضحا أن المباراة ستكون صعبة للغاية؛ لأن الفريقين لديهما طموح الفوز والتأهل.

وأشار إلى أن الأهلي دائما يتعرض لإصابات بعد فترة التوقف الدولي وهو قدر الفريق الأحمر، والذي يضم أيضا العديد من البدائل والجميع جاهز لمواجهة الهلال.

ويغيب عن الأهلي رامي ربيعة وصلاح محسن وأكرم توفيق وعمار حمدي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم للإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد موسيماني على طريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وعلي معلول.

ويقود خط الوسط أليو ديانج وبجواره عمرو السولية وأمامهما محمد مجدي أفشة، مع ثلاثي الهجوم بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.

وربما يلجأ موسيماني لمشاركة حمدي فتحي على حساب ديانج وإعادته إلى خط الدفاع واللعب بطريقة 3-4-3 وربما يلجأ أيضا إلى 4-3-3 ويضحي بأحد الثنائي بيرسي تاو أو عبدالقادر لصالح حمدي فتحي.

وقال أحمد أيوب، المدرب العام الأسبق للأهلي، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ضد الهلال ستكون حاسمة، وهو ما يضفي على الفريق الأحمر حالة من التركيز لحسم التأهل.

وأشار إلى أن الطريقة الأنسب في رأيه 4-2-3-1 بمنح أفشة دور صانع الألعاب، وهو ما يمنح الفريق الاستحواذ، ولكن هذه الطريقة تتطلب التركيز على أدوار الأجنحة وارتدادها دفاعيا والتنسيق مع الظهيرين، خاصة معلول لمنحه المساحات للتقدم.

يــوم الــمُـبــاراة! ⚡ 90 دقيقة تفصلنا عن التأهل، لنقاتل فيها من أجل الفوز 💪 ⚽ الهلال 🆚 الأهلي المصري

🏆 دوري أبطال إفريقيا

🗓️ الجولة السادسة

📆 اليوم، الأحد 3 أبريل 2022

🕔 10.00 مساءً

🏟️ إستاد السلام #افريقيا_يا_هلال | #Forza_Hilal | #TotalEnergiesCAFCL | #ASCHSC pic.twitter.com/rPbRTkdi5w — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) April 3, 2022

كيف يفكر موتا؟

يدخل الهلال مواجهة الأهلي باحثا عن التأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ نسخة 2015.

وقال الإسباني دانيال خيمينيز، المدرب العام للهلال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن مواجهة الأهلي بمثابة اللقاء النهائي وبالتالي لا بديل عن الفوز للعبور إلى ربع النهائي.

وأشار إلى أن المباراة ستكون صعبة ضد الأهلي حامل اللقب ووسط جماهيره، موضحا أن الفريق لديه طموح لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية.

وتبدو صفوف الهلال مكتملة قبل لقاء الأهلي؛ وهو ما يدفع البرتغالي جواو موتا مدرب الهلال للتفكير في طريقة متوازنة تضمن له تهديد مرمى حامل اللقب وعدم استقبال أهداف مبكرة.

ومن المنتظر أن يلعب موتا بطريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد أبوجا وأمامه رباعي خط الدفاع محمد واتارا وأحمد وضاح أو محمد إرينق وموفق صديق وفارس عبدالله.

ويقود خط الوسط والي الدين خضر وعبدالجليل أجاجون وأمامهما محمد عبدالرحمن ”الغربال“ ويمينا ياسر مزمل ويسارا عيد مقدم وفي الهجوم إبراهيم مصطفى.

وقال صلاح آدم مدرب الهلال السوداني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة صعبة بكل المقاييس، موضحا أن الأهلي هو حامل اللقب والهلال أيضا لديه الفرصة وسيقاتل عليها.

وأشار إلى أن الهلال يحتاج للتركيز في عدم استقبال أهداف خلال الثلث ساعة الأولى، وشن هجمات معاكسة خاصة في عمق دفاع الأهلي وأيضا خلف الظهيرين.