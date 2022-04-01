الزمالك يتعادل مع ساغرادا ويختتم مسيرته في دوري أبطال أفريقيا دون أي انتصار

واصل نادي الزمالك غيابه عن الانتصارات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم؛ بتعادله بدون أهداف مع ضيفه ساغرادا إسبرانسا الأنغولي في ختام مشوار الفريق بالبطولة، اليوم الجمعة.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط من ست مباريات، لينهي مشاركته في البطولة باحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة، مقابل نقطتين لضيفه متذيل الترتيب.

ويتصدر الوداد البيضاوي المغربي المجموعة برصيد 12 نقطة، متقدما بنقطة عن بترو أتلتيكو الأنغولي، قبل لقاء الفريقين لحسم المركز الأول، يوم الإثنين المقبل.

وخسر الزمالك مرتين من الوداد وتعادل ثلاث مرات قبل مباراة اليوم.

وكانت أخطر فرص حامل لقب الدوري المصري من تسديدة لمحمد عبدالشافي في الدقيقة 52، ارتدت من القائم الأيمن.

وتصدى الحارس محمد عواد لتسديدة جو باسينسيا في الدقيقة 69، وحول الكرة إلى خارج الملعب.

النجم الساحلي يهزم جوانينغ غالاكسي

كما ودع النجم الساحلي التونسي دوري أبطال أفريقيا بفوز معنوي 3-2 على ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني في الجولة الختامية للمجموعة الثالثة، اليوم الجمعة.

وافتتح المهاجم فيني بونغونغا التسجيل مبكرا للنجم الساحلي بعد تسع دقائق من البداية، وأضاف بليغ الجمالي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وقلص جيلبار باروتي الفارق للضيوف قبل النهاية بعشر دقائق، لكن بعدها بدقيقتين أحرز ياسين العمري الهدف الثالث لأصحاب الأرض، قبل أن يعود باروتي ويقلص الفارق مجددا للفريق الزائر بعد ثلاث دقائق أخرى.

وحقق النجم الساحلي، الذي ودع البطولة بالفعل منذ الجولة الماضية، فوزه الأول بالمجموعة الثالثة، ليحتل المركز الثالث بست نقاط متقدما بفارق خمس نقاط عن جوانينغ غالاكسي متذيل الترتيب.

ويتنافس الترجي التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري على المركز الأول بالمجموعة، بعد تأهلهما لدور الثمانية بالفعل.

ويتقاسم الفريقان القمة برصيد 11 نقطة لكل منهما، لكن بطل تونس يتفوق بفارق الأهداف قبل استضافة منافسه الجزائري، غدا السبت.