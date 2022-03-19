ترتيب مجموعة شباب بلوزداد بعد الفوز على النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري فوزا ثمينا على نظيره النجم الساحلي التونسي، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثنائية شباب بلوزداد، سفيان بوشار في الدقيقة الثالثة، ومحمد إسلام بكير في الدقيقة 18، لينجح الفريق في بلوغ ربع نهائي البطولة القارية.

يذكر أن بلوزداد سيواجه الترجي التونسي في المباراة المقبلة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الترجي بطل تونس قد تأهل بدوره إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوز سهل 3-صفر على مضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني، اليوم السبت.

وتفوق الترجي على منافسه المتواضع بفضل ثنائي الهجوم النيجيري كينغسلاي إيدو وأنيو إيوالا.

افتتح إيدو التسجيل من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من رائد الفادع في الدقيقة 13 وضاعف مواطنه إيوالا النتيجة مستفيدا من خطأ حارس مرمى أصحاب الضيافة في الدقيقة 32.

وعاد إيدو ليهز الشباك في الدقيقة 64 ليحسم الترجي تأهله إلى دور الثمانية قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وكان يمكن للترجي زيادة غلته من الأهداف لكن المغربي صابر بوقرين والليبي حمدو الهوني والنيجيري إيوالا أهدروا فرصا سهلة.

وبهذه النتائج، رفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، وأصبح يتساوى معه شباب بلوزداد الجزائري الذي فاز على النجم الساحلي التونسي، الذي يملك ثلاث نقاط فقط، في المركز الثالث، ويقبع جوانينغ غالاكسي في المركز الأخير بنقطة واحدة.