ترتيب مجموعة الهلال السوداني بعد الخسارة أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

سقط نادي الهلال السوداني في فخ الخسارة أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقدم صن داونز مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق بيتر شالوليلي.

وأضاف تيبوهو موكيانا الهدف الثاني للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد تصويبة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

وسجل هدف الهلال الأول، ياسر مزمل في الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 60 سجل ثابيلو مورينا الهدف الثالث لفريق صن داونز، ليعود نفس اللاعب في الدقيقة 89 لإضافة الهدف الرابع لفريقه.

وفي الدقيقة 90 جاء هدف الهلال الثاني من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كافيا للفريق السوداني.

كما شهدت المباراة حالة طرد وحيدة لصالح بريان أونيانغو مدافع الفريق الجنوب أفريقي، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وفاز الأهلي المصري على مضيفه المريخ السوداني بنتيجة 3/1، أمس الجمعة، على استاد السلام في القاهرة.

وفاز صن داون على الهلال بنتيجة 1/0 في الجولة الأولى للمجموعة.

وإثر خسارة الهلال اليوم، فإن أمامه فرصة أيضًا بالفوز على الأهلي في الجولة المقبلة، وهو ما يضمن له التأهل.

بينما سيكون الأهلي المصري في حاجة للتعادل فقط أمام الهلال بالقاهرة في الجولة الأخيرة للتأهل إلى دور الثمانية.

وبهذه النتيجة، يحتل ماميلودي صن داونز صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقاط، وضمن التأهل رسميًا عن هذه المجموعة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يبقى المريخ في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وفي مباراة أخرى، تعادل الزمالك سلبيا أمام مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي اليوم السبت، بدوري أبطال أفريقيا.

وحل الزمالك ضيفا على بيترو أتلتيكو بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنغولية لواندا، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الزمالك رصيد لـ 3 نقاط في المركز الثالث، فيما حافظ بيترو أتلتيكو الأنغولي على صدارته للمجموعة برصيد 11 نقطة، ويتذيل ساغرادا الأنغولي الترتيب بنقطة وحيدة.

وكان فريقي الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو قد ضمنا التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تشتعل المنافسة بينهما من أجل تصدر المجموعة.

ويلتقي الزمالك أمام ساغرادا في الجولة السادسة بالقاهرة، بينما يصطدم الوداد المغربي بمنافسه بيترو أتلتيكو بالجولة ذاتها.