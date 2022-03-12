الزمالك يودع دوري أبطال أفريقيا رسميا بعد فوز بيترو أتليتكو على ساغرادا

حقق فريق بيترو أتليتكو الفوز على نظيره ساغرادا، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهي النتيجة التي تؤكد وداع فريق الزمالك المصري للبطولة.

وسجل تياغو أزولاو لاعب فريق بترو أتلتيكو الهدف الأول لفريقه في شباك ساغرادا بعد مرور 15 ثانية فقط من اللقاء الذي أقيم على ملعب 11 نوفمبر.

قبل أن يعزز اللاعب نفسه تقدم فريقه في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

وسجل الهدف الثالث إيريكو كاسترو من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويتواجد بيترو أتليتكو وساغرادا في المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك والوداد المغربي.

واعتلى بيترو أتليتكو قمة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بعد فوزه اليوم، بينما ظل ساغرادا متذيلًا الترتيب بنقطة وحيدة.

وضمن بيترو أتليتكو والوداد الذي يحل في وصافة الترتيب برصيد 9 نقاط التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن تبقى المنافسة مشتعلة بينهما على صدارة المجموعة.

وودع الزمالك الذي يقبع في المركز الثالث بنقطتين مع ساغرادا أسبرانزا منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات رسميًا.

وكان قد حقق بيترو أتليتكو الفوز على ساغرادا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة في مباراة الذهاب.

وسقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتأكد وداعه للبطولة، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث.

يذكر أن الزمالك تتبقى له مواجهتان أولهما أمام بيترو أتليتكو في أنغولا، أما الثانية حين يستضيف ساغرادا في القاهرة.