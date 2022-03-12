ترتيب مجموعة الترجي بعد الفوز على النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

اقتنص الترجي الرياضي فوزا ثمينا على حساب مضيفه النجم الساحلي، بنتيجة (2-0)، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح عبدالقادر بدران التسجيل للترجي في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77.

وارتفع رصيد الترجي إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة متساويا في ذلك مع شباب بلوزداد الجزائري الذي تغلب على غوانينغ غالاكسي البوتسواني 4 / 1، أمس الجمعة، في الجولة نفسها.

بينما تجمد رصيد النجم الساحلي، الذي كان قد تعادل سلبيا مع الترجي على ملعب الأخير، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ويليه غوانينغ غالاكسي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ولم يخسر الترجي أبدا أمام النجم الساحلي أفريقيا، حيث تقابل الفريقان في 8 مواجهات بدوري أبطال أفريقيا، بواقع 5 انتصارات للترجي والتعادل في 3 مباريات، وتعادل الترجي مع النجم الساحلي، ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة بهدف لكل فريق في دور مجموعات نسخة 2005.