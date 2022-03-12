ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

سقط النادي الأهلي المصري في فخ الخسارة أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، على ملعب ”سوكر سيتي“ في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل بيتر شالوليلي الهدف الأول لصن داونز في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما تلقى عرضية من زميله لاكاي ليحولها داخل مرمى الشناوي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، بهزيمة الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وشهدت الدقيقة 20 أول تسديدة للأهلي، عن طريق بيرسي تاو ولكنها تأتي ضعيفة في وسط المرمى ويمسكها الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة 64 صن داونز كاد يُسجل الهدف الثاني عن طريق تسديدة من اللاعب دومينغو، ولكن محمد الشناوي، حارس الأهلي، يتصدى لها ويحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 74 أنقذ محمد الشناوي انفرادا تاما من أقدام لاعب صن داونز سافرينكو وسط أخطاء دفاعية قاتلة من جانب الأهلي.

وفي الدقيقة 84 أهدر الأهلي فرصة هدف التعادل عن طريق عرضية من علي معلول رائعة وصلت إلى حسام حسن ولكن يخطئ في التصويب بالرأس وتمر بعيدًا عن المرمى.

وبهذه النتيجة، يتواجد الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بعدما حصد 4 نقاط من الفوز أمام المريخ والتعادل أمام الهلال والهزيمة مرتين من صن داونز.

بينما يتصدر فريق صن داونز المجموعة ولديه 10 نقاط حققها من الفوز مرتين على الأهلي والهلال (مرة) وتعادل وحيد مع المريخ في الجولات الماضية، ويأتي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره المريخ السوداني في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدور الأبطال، يوم الجمعة المقبل الموافق 18 مارس 2022.