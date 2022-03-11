الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب الجوهرة الزرقاء مواجهة ديربي الكرة السودانية التي تجمع بين الهلال وضيفه المريخ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مواجهة أخرى في إطار نفس الجولة بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وضيفه الأهلي المصري، غدا السبت.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين الهلال والمريخ.. فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 15:00 بتوقيت السودان على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق سوار الذهب.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صاحب الضيافة المركز الأخير في ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور 3 جولات برصيد نقطة واحدة، ولم يحقق الفريق أي انتصار وتعادل مع الأهلي دون أهداف كما خسر أمام المريخ بالجولة الثالثة بنتيجة 1/2 بالقاهرة وخسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 0/1 في ملعب الأخير.

ويحتل المريخ المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الهلال بنتيجة 2/1 وتعادله على ملعبه أمام صن داونز دون أهداف وخسارته أمام الأهلي بنتيجة 2/3.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وخلفه الأهلي برصيد 4 نقاط في المركز الثاني قبل لقاء الفريقين غدا السبت.

وسجل الهلال هدفا وتلقى 3 أهداف بينما سجل المريخ 4 أهداف وتلقى مثلها.

Here’s how group 🅰️ stands after today’s rearranged Matchday 1 fixture. 🔢#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/5TfZPbEoVr — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 5, 2022

أفكار موتا

يدخل الهلال مباراة الديربي بحثا عن استغلال الفرصة الأخيرة للانتفاضة وعبور هذه المجموعة وهو ما يبدأ بالفوز على المريخ والوصول إلى 4 نقاط قبل استضافة صن داونز.

وقال الإسباني دانيال خيمينيز المدرب العام للهلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن كل مباراة في دوري الأبطال لها أجواء خاصة، متمنيا أن يقدم فريقه الفوز ويظهر بصورة قوية ترضي جماهيره.

وأوضح أن توقيت المباراة حق أصيل للاتحاد الأفريقي ”كاف“ ولكن الأجواء تؤثر بشكل كبير على واقع المباراة فارتفاع درجات الحرارة أمر يزيد صعوبة اللقاء ولكن فريقه سيتعامل مع الواقع.

وأكد أن فريقه واجه حالة من سوء التوفيق في عدم استغلال الفرص التي تسنح له، موضحا أن الهلال لم يسجل سوى هدف واحد ولكنه يسعى لتغيير هذا الواقع.

وضعنا آخر اللمسات جاهزون للمباراة🔥 pic.twitter.com/93fnzNZeXA — Al Merrikh SC (@Almerrikh08) March 10, 2022

وتقام المواجهة دون حضور جماهيري لأسباب أمنية بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي الهلال بناء على الخطاب الوارد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ويأمل المدرب البرتغالي جواو موتا المدير الفني لفريق الهلال قيادة فريقه للفوز والثأر من هزيمته أمام المريخ بالقاهرة؛ وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة المواجهة.

ومن المرجح أن يعتمد الهلال على طريقة 4/4/2 بتشكيلة يقودها حارس المرمى علي أبوعشرين، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد إرينق ومحمد واتارا وصلاح الدين عادل وفارس عبدالله.

ويقود خط الوسط ولي الدين خضر (بوغبا) وبجواره جيرالد فيري وعلى الأطراف عبدالجليل أجاجون وياسر مزمل، مع ثنائي الهجوم إبراهيما مصطفى ومحمد عبدالرحمن.

خطط كلارك

يتطلع المريخ لمواصلة نتائجه الجيدة في مرحلة المجموعات وعدم فقدان أي نقاط جديدة من أجل المنافسة بقوة على اقتناص إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.

وقال الإنجليزي لي كلارك المدير الفني للمريخ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المباراة ستكون قوية بين الفريقين، موضحا أن المريخ فاز في لقاء الجولة الثالثة ويسعى لتكرار التفوق.

وأشار إلى أن فريقه يملك لاعبين رائعين وحاول معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في لقاء الأهلي المؤجل والذي خسره الفريق، مؤكدا أن مباراة الهلال الماضية أصبحت من الماضي.

ويعول المريخ على تشكيلته التي تضم حارس المرمى منجد النيل، وأمامه رباعي خط الدفاع حمزة داوود ومصطفى كرشوم وتوماس باواك وبخيت خميس.

ويقود خط الوسط عماد الصيني وبجواره عمار طيفور وأمامهما رمضان عجب، وعلى الأطراف السماني الصاوي وتوني أدجوماريجوي، مع المهاجم الجزولي نوح.

وقال السوداني عبدالمنعم شطة مدير الإدارة الفنية الأسبق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لشبكة ”إرم نيوز“، إن مواجهة الديربي بين الهلال والمريخ لها حسابات مختلفة هذه المرة فالهلال يبحث عن الفوز الأول بالمجموعة.

وأشار إلى أن المريخ قدم أداءً مميزا مع مدربه لي كلارك وأظهر قوة شخصيته في لقاء الأهلي بعدما استقبل هدفين وعاد للمباراة، مؤكدا أن الفريق الذي ينجح في استغلال الفرص التي تسنح له سيخرج فائزا بالمباراة.