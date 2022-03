الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب الجوهرة الزرقاء مواجهة ديربي الكرة السودانية التي تجمع بين الهلال وضيفه المريخ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مواجهة أخرى في إطار نفس الجولة بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وضيفه الأهلي المصري، غدا السبت.

🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒:

Elsamani's first-half brace gave @Almerrikh08 their first 3 points in the #TotalEnergiesCAFCL vs. @AlHilalSC_ in group A! 🌟#MSCHSC | @Football2Gether pic.twitter.com/j6GW0XU61p

