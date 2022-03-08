إدارة "آدم سوداكال" تطالب بسداد المبالغ التي صرفها الأهلي على المريخ ومجلس حازم مصطفى

أصدرت إدارة آدم عبدالله سوداكال، رئيس نادي المريخ، بيانا قويا ضد الإدارة التي تدير النادي حاليا برئاسة حازم مصطفى، بسبب التخبط الذي حدث في مسألة نقل مباراة الفريق ضد الأهلي المصري من القاهرة إلى السودان، قبل أن يعود النادي في قراره ويصدر بيانا يؤكد لعب المواجهة في القاهرة، وهو الأمر الذي أشغل أزمة بين جمهور الناديين.

ويعترف الاتحاد السوداني بمجلس حازم مصطفى، بينما لم تحسم محكمة التحكيم الرياضية الدولية ”كاس“ النزاع بينه وخصمه آدم سوداكال.

وقال البيان الذي نشره عبر حساب النادي على فيسبوك، يوم الثلاثاء: ”لقد ظللنا نتابع الحالة العبثية التي يمر بها نادي المريخ من قبل مجموعة الموردة غير الشرعية والتي بسببها بات تأهل المريخ للمرحلة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا على كف عفريت، بعد أن تبارت هذه المجموعة غير الشرعية في إراقة ماء وجه نادي المريخ بصورة مخجلة يندى لها الجبين“.

وأضاف البيان: ”خاصة بعد الاتفاق الكارثي الذي عقده حازم مصطفى غير الشرعي والذي لا يملك أي صفة شرعية تعطيه حق عقد أي اتفاق أو إبرام أي نوع من الاتفاقيات أو التعاقدات باسم نادي المريخ، هو ومجموعته غير الشرعية، والتي مارست استهتارًا واستخفافًا مقيتًا بقيم ومكانة نادي المريخ“.

وتابع: ”نؤكد أن ما طال النادي وجماهيره من إسفاف وتعليقات مؤسفة من جماهير النادي الأهلي المصري لا سيما حديثهم المتعلق بتكفل النادي الأهلي باستضافة الفريق وضيوفه، وحديثهم حول أنهم (يتكفلون بأكل وشرب النادي وتسكينه لمثل هذا اليوم المهين بالنسبة لنا في تاريخ المريخ)“.

وأردف البيان: ”وعليه، فإننا نعلن أننا على استعداد كامل في مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال لسداد جميع الأموال التي قام النادي الأهلي المصري بإنفاقها على المريخ بموجب الاتفاق المخزي والمهدر لكرامة النادي وكبريائه الذي تم إبرامه من قِبل حازم مصطفى، غير الشرعي، الذي نعتبر أن اتفاقه غير شرعي فحازم ومجموعته مفتقدون تمامًا للشرعية بموجب قرار المحكمة الرياضية، بتاريخ 22 نوفمبر 2021، وعليه فإننا نطالب النادي الأهلي المصري بإرسال رقم حسابه البنكي وتحديد تكاليفه المالية كاملة التي تضمنها الاتفاق وما ترتب عليه من استضافة للمريخ ولضيوفه وسنعمل على سدادها على الفور“.

وأردف: ”نؤكد أن ما طال المريخ من إسفاف ولغو في الأسافير من جماهير الأهلي المصري أمر محزن ومؤسف لكل سوداني ومريخي، وهو يضع السودان، ونادي المريخ، في إطار ساخن لحفظ الهيبة والكرامة من العبث، والتلاعب، والإسفاف اللفظي، الذي جلبته مجموعة عاجزة فاشلة فاقدة للشرعية سقطت تمامًا في اختبار حفظ هيبة وسمعة ومكانة نادي المريخ العريق“.

وأشار البيان: ”فما فعلته هذه المجموعة غير الشرعية باسم نادي المريخ سيظل وصمة عار لا تمحى، ولا يمكننا الاستمرار في الفرجة على هؤلاء العابثين بإرث وتاريخ نادي المريخ العريق الذي نؤكد أنه سيظل عشقًا دفينًا في الحنايا، فهذا المريخ لو يعلم هؤلاء قيمته لما أقدموا على ما فعلوه، وسيظل المريخ يجري منا مجرى الدم ولو سقطت قطرات من دمائنا لشكلت أنجمًا“.

واستطرد البيان: ”ونؤكد أننا في مجلس إدارة المريخ على اطّلاع بكل ما يتم حاليًا من تجريح وإساءة جلبتهما لنادي المريخ مجموعة الموردة غير الشرعية، والذي يندرج سلوكها واتفاقها المبرم مع النادي الأهلي في إطار الفساد الإداري، وقد تم بهذا الاتفاق غير الشرعي تقزيم مكانة المريخ الرائدة في القارة السمراء كنادٍ جماهيري له مكانته وحضوره وله سطوته ولم يتعرض مريخ السودان في يوم من الأيام لهكذا مهازل وازدراء إلا بعد أن طالته أيدي المجموعة الفاقدة للشرعية التي تبين الجميع من عبثها، وعدم قدرتها على حفظ وصون وكرامة نادي المريخ بين أقرانه، كما نؤكد أننا سنقوم بعقد مؤتمر صحفي عقب لقاء الفريق أمام الهلال، في 11 مارس، وسنعمل خلاله على توضيح الحقائق كاملة، ونؤكد أن مجلس المريخ برئاسة سوداكال سيقوم بالرد عبر القانون على كل متطاول ومدّع، وسيجد كل متطاول، ومدع، الردع المطلوب“.

المريخ السوداني يحسم الجدل بشأن ملعب مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا https://t.co/ld0MhLBO2l pic.twitter.com/4dId2qPHwU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 8, 2022

وأوضح البيان: ”نحن في مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال نحمّل الاتحاد السوداني لكرة القدم كل أوزار ما يحدث لعدم امتثاله وتطبيقه لقرار محكمة CAS الملزم والذي ظللنا نشير له، وأنه أفقد مجموعة الموردة غير الشرعية لأي صفة إدارية، كما نحمّل رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، السيد أحمد سالم، كل ما يجري من عبث حاليًا فقد قمنا بإرسال قرار محكمة CAS، بتاريخ 22 نوفمبر 2021، القاضي بوقف قرارات الاتحاد السوداني لكرة القدم، بتاريخ 8 سبتمبر 2021، المتعلقة باعتماد مجموعة الموردة غير الشرعية، وقد ظل يتعامل مع مخاطبات المجموعة غير الشرعية، ولم يمتثل لقرار محكمة CAS، ونؤكد أننا بصدد تقديم شكوى عاجلة للجنة الانضباط بالفيفا ضده، كما نؤكد أننا سنعمل على إعادة هيبة نادي المريخ، وحفظ كرامته، وسيجد منا العابثون ما لا يسرهم عاجلًا غير آجل“.

وشهدت الساعات الماضية قرارات متضاربة لمسؤولي المريخ بشأن نقل مباراة الأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب الهلال في السودان أو السلام في القاهرة.

بينما أعلن نادي المريخ برئاسة حازم مصطفى، بشكل رسمي خوض مباراته أمام الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام في القاهرة، وعدم نقلها إلى السودان.

ووجه المريخ خطابًا للاتحادين السوداني والأفريقي أعلن من خلاله رغبته بخوض اللقاء على ملعب السلام كما كان مقررًا له بشكل طبيعي، موجهًا رجاء بإيقاف أي إجراء يعمل على تحويل المباراة من استاد السلام في القاهرة إلى استاد الهلال السوداني مع التزام إدارة النادي بكافة الإجراءات والعلاقات الطبية بين دولتي السودان ومصر، وكذلك بين ناديي المريخ والأهلي.