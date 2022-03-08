المريخ السوداني يحسم الجدل بشأن ملعب مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

حسم مسؤولو نادي المريخ السوداني الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن الملعب الذي سيواجه عليه الأهلي المصري، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تلقى خطابًا من المريخ السوداني يخطره فيه بنقل مباراته قبل الأخيرة في دوري الأبطال ضد الأهلي إلى السودان.

وأرسلت إدارة المريخ خطاًبًا للأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ونظيره في الاتحاد الأفريقي، يخطرهما فيه بعدم نقل مباراة الأهلي إلى الخرطوم.

ولكن نادي المريخ كشف، في خطاب رسمي أرسله إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم، رغبته في إقامة المباراة على ملعب السلام، وإيقاف أي إجراءات أخرى متعلقة بنقلها لأي مكان آخر.

وقال نادي المريخ في خطابه: ”نود أن نفيد سيادتكم بأن مجلس إدارة نادي المريخ لـيس لديـه أي قرار بنقل المباراة من استاد السلام بالقاهرة إلى استاد الهلال السوداني، وأن المباراة قائمة في موعدها وباستاد السلام بالقاهرة، وأن المخاطبات الرسمية من المجلس تصدر باسم المدير العام للنادي مهند كمال محمد نور، المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي ولدى الاتحاد الدولي، عليه نرجو شاكرين إيقاف أي إجراء يعمل على تحويل المباراة مـن اسـتاد السلام بالقاهرة إلى استاد الهلال السوداني، مع التزام إدارة النـادي بكافة الإجراءات وحفظ العلاقات الطبية بين دولتي السودان ومصر ممثلين في ناديي المريخ السوداني والأهلي المصري“.

وحقق الأهلي، حامل اللقب، انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ضد المريخ 3-2، وارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صن داونز، قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقي خارج الديار، يوم السبت المقبل.

وفي الجمعة التي تلي مباراة صن داونز، يستضيف المريخ الأهلي على استاد السلام؛ بسبب عدم اعتماد كاف لملعب الفريق السوداني حتى الآن.

وكان المريخ قد توصل لاتفاق مع الأهلي على استقبال مبارياته في دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام، بعد رفض الكاف خوض الفريق مبارياته في ملعبه بالخرطوم، لعدم توافر المعايير المطلوبة.