لاعبة تسجل 19 هدفا في فوز مازيمبي على إيكيومينكول 43/0

حقق فريق تي.بي مازيمبي للسيدات القادم من الكونغو الديمقراطية انتصارا تاريخيا 43-صفر على نظيره المتعثر إيكيومينكول، ضمن الجولة الثالثة للدوري المحلي، وقد سجلت لاعبة واحدة 19 هدفا.

ووصف موقع ”فوت-أفريقيا“ النتيجة بقوله، ”حدث طوفان في مدينة لوبومباشي معقل مازيمبي، لكن هذا الطوفان لم يأت من السماء بل على أرض الملعب، عندما اكتسح فريق مازيمبي للسيدات نظيره المتواضع إيكيومينكول 43-صفر، في الجولة الثالثة من الدوري المحلي، وسجلت إيستر دكيشا 19 هدفا بمفردها“.

وأضاف الموقع أن أبطال الكونغو الديمقراطية لم يرحموا خصومهم في المباراة التي أقيمت قبل يومين وسجلوا أكبر انتصار على الإطلاق في كرة القدم النسائية الكونغولية والأفريقية!

وبفضل هذا الإنجاز المذهل، عزز الفريق الذي تقوده المديرة الفنية ماغوي صافي ماكاندا، موقعه في صدارة ترتيب بطولة جمهورية الكونغو الديمقراطية للسيدات برصيد تسع نقاط، تم جمعها من ثلاثة انتصارات متتالية.

ومع ذلك، لم تكن النتيجة مرضية للمدربة التي انتقدت المستوى المنخفض للبطولة المحلية، قائلة: ”بالنظر إلى مستوى الخصوم، لم يكن ذلك استعدادًا جيدًا لنا.

وأضافت لمحطة راديو ”نيوتا“: ”خلال فترة الراحة نخوض مباريات ودية ضد الأولاد للحكم على مستوى لاعبات فريقي. أنا بالطبع راضية عن نتيجة المباراة“.

وأسس مازيمبي فريقه للسيدات قبل نحو عامين بناء على تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي يريد الترويج لكرة القدم النسائية في أفريقيا، حيث يجب أن تضم أندية الرجال عادة فرقا نسائية.

وقال رئيس النادي حينها: ”نحن بصدد أن نكون جزءًا من هدف الفيفا، الذي يريد تعزيز كرة القدم النسائية من خلال تخصيص الكثير من الموارد لها. بالنسبة لنا، فإن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بأن يكون لدينا فريق على مستوى مرموق بما يكفي ليتوافق مع المستوى الحقيقي لمازيمبي“.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفريق النسائي لمازيمبي توج بطلا لأول موسم للبطولة 2020-2021، ويتصدر الدوري خلال الموسم الحالي.