ترتيب مجموعة الأهلي المصري بعد الفوز على المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره المريخ السوداني، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد الأهلي، والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل الأهلي هدفه الأول في الدقيقة الثانية عن طريق محمد شريف الذي استلم تمريرة بينية من بيرسي تاو، ليسدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء وتسكن شباك المريخ.

وأحرز شريف الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34 متابعًا تمريرة عرضية أرضية من زميله أحمد عبد القادر الذي توغل من الجهة اليسرى.

ولم يهز شريف الشباك في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، قبل هدفه في المريخ.

وأحرز محمد شريف في نسخة الموسم الماضي 6 أهداف مع الأهلي في دوري الأبطال.

وسجل توني إيدغوماريغوي الهدف الأول للمريخ في الدقيقة 42 بعد اختراق ناجح لدفاع الأهلي من الفريق السوداني، ختمها اللاعب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 69 سجل السماني الصاوي هدف التعادل الثاني للمريخ في شباك الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 76 أعاد عمرو السولية الأهلي للمقدمة بهدف ثالث في شباك المريخ السوداني.

وغادر محمد شريف الملعب في الدقيقة 80 وشارك بدلا منه حمدي فتحي.

وشارك حسام حسن في الدقائق الأخيرة بدلا من أفشة.

واستمرت النتيجة كما هي حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز الأهلي.

وتعادل الأهلي خارج ملعبه مع الهلال السوداني سلبيًا في الجولة الثانية، ثم خسر على أرضه من صن داونز الجنوب أفريقي بهدفٍ وحيد.

بينما فاز المريخ في الجولة الثالثة على الهلال بهدفين مقابل هدف، لكنه تعادل سلبيًا في الثانية مع صن داونز سلبيًا.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى مثل المريخ.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقي الترتيب بسبع نقاط فيما يتذيل الهلال السوداني المجموعة بنقطة واحدة.

ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل ضد صن داونز في جنوب أفريقيا في الجولة الرابعة من المجموعات، ويلعب الهلال ضد المريخ.