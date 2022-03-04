الصحف الرياضية: حصار هالاند.. أسرار مودريتش.. ودوري السوبر الأوروبي لم يفشل (صور)

شكلت تصريحات رئيس يوفنتوس حول إحياء دوري السوبر الأوروبي وردود الفعل، ولجوء روسيا لمحكمة التحكيم الرياضي لإلغاء إقصائها من المنافسات الدولية، ورغبة أوكرانيا في تأجيل لقائها في تصفيات التأهل لكأس العالم، وتأهل ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بالصراع حول الظفر بالتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند وتلقي ريال مدريد ضربة قوية بغياب توني كروس عن مواجهة باريس سان جيرمان للإصابة، ولقاءات الجمعة في الدوريات الأوروبية وصراع اللقب في الدوري الإيطالي وصرخة الأوكراني أندري شيفشينكو.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد تعادل مثير أمام رايو فاليكانو 1/1 في إياب نصف النهائي وكتبت: ”نهاية مجنونة“.

كما تحدثت عن إصابة توني كروس وغيابه عن لقاء الإياب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان وكتبت: ”قبل 5 أيام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان، أكثر صعوبة.. دون توني كروس“.

كما اهتمت الصحيفة بالصراع حول النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”حصار هالاند“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حول أندية السوبر الأوروبي وكتبت: ”السوبر الأوروبي يكذبون أكثر من الرئيس الروسي بوتين“.

سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة بالتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”هالاند: هجوم كامل“.

كما تحدثت عن تصريحات الهولندي رونالد كومان المدرب السابق لبرشلونة وكتبت: ”كومان يهاجم خوان لابورتا“.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد تجاوز رايو فاليكانو في نصف النهائي وكتبت: ”ريال بيتيس يتأهل للنهائي في الوقت بدل الضائع“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ولقاء تشافي وهالاند وهجوم المدرب السابق الهولندي رونالد كومان على إدارة برشلونة، وكتبت: ”تشافي اتصل مع هالاند“ و“كومان: إذا دفع الفريق 55 مليون يورو للتعاقد مع فيران توريس لماذا رحل ميسي؟“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد التعادل مع رايو فاليكانو 1/1 في إياب نصف النهائي وكتبت: ”بورخا في الدقيقة 92 يضع ريال بيتيس في مواجهة فالنسيا في النهائي“.

أس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وإصابة الألماني توني كروس وأسرار الكرواتي لوكا مودريتش وكتبت: ”فزع توني كروس“ و“أسرار لوكا مودريتش“.

كما تحدثت عن تأهل ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”سحر خواكيم يضع ريال بيتيس في النهائي“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وتطورات التعاقد مع إيرلينغ هالاند وكتبت: ”تشافي اجتمع مع هالاند في ميونخ“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على رياضة الرغبي وكتبت: ”فرنسا زرقاء“.

كما تحدثت عن الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين وكتبت: ”الهدف الصعود للبوديوم“.

الصحيفة اهتمت بلقاء لوريان وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي وكتبت: ”أولمبيك ليون يبحث عن هدف“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على دوري السوبر الأوروبي وندوة أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس الذي أعاد التأكيد على بقائه وكتبت: ”دوري السوبر الأوروبي لم يفشل، أنييلي يعيد إطلاقه“.

كما اهتمت بلقاء إنتر ميلان و ساليرنيتانا والصراع على لقب الدوري الإيطالي وكتبت: ”لقب الدوري: أصدق ذلك“ و“ إنتر ميلان يواجه ساليرنيتانا ويأمل أن تخدمه نتيجة لقاء نابولي وميلان“.

كما اهتمت بقرار روسيا اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية لإلغاء إقصائها من ملحق كأس العالم وكتبت: ”روسيا ترغب في اللعب وبولندا لا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصرفات الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الجديد تجاه زميله السابق في فيورنتينا الذي سجل في مرماه هدف الفوز لفريق السيدة العجوز وكتبت: ”هذا هو فلاهوفيتش“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات أندري شيفشينكو أسطورة أوكرانيا وكتبت: ”شيفشينكو يصرخ: بوتين يقتلنا“.