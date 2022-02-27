رئيس الوداد يعلق على لقطة اعتداء مدحت عبدالهادي على جامع الكرات وتدخل شيكابالا (فيديو)

علق سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، على اللقطة التي أثارت جدلا كبيرا خلال مباراة فريقه ضد الزمالك المصري، مساء أمس السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

وقام مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك بدفع أحد حاملي الكرات المتواجدين بالملعب ليسقطه أرضا؛ ما أسفر عن طرده من المباراة قبل النهاية بخمس دقائق، وتدخل محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد الفريق الأبيض، لاحتواء الموقف وقام باحتضان الشاب من أجل ترضيته.

وقال الناصيري، في تصريحات تلفزيونية ”لقطة شيكابالا تؤكد أن هذه هي كرة القدم كلها أخلاق، وهو استدرك الخطأ الذي حدث خلال نرفزة ونتمنى ألا نشاهد مثل تلك الحالات؛ لأنها تسيء للكرة العربية والحمدلله شيكابالا كان رائعا في هذه اللقطة ونتمنى له التوفيق“.

وعقب خسارة الفريق المصري قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، استبعاد كل من عبدالهادي، وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق جراء سوء تصرف الثنائي خلال المباراة.

وقال الزمالك عبر موقعه على الإنترنت، إن منصور قرر إحالة كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة، مع إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الهزيمة.

وعن هذا القرار، قال الناصيري ”هذا قرار رئيس نادي الزمالك ولا يمكنني التعليق عليه، مرتضى منصور صديق وأتمنى لفريقه التوفيق في المباريات المقبلة“.

وبالحديث عن حظوظ فريقه قال ”الوداد فريق خلِق لينافس على الألقاب، بالتأكيد هدفنا تحقيق اللقب هذا الموسم وإن لم نحققه فهي مشيئة الله“.

وأردف ”علاقتنا مع الأندية العربية وخاصة المصرية ،مثل الزمالك والأهلي، علاقة مميزة مبنية على الاحترام والتقدير، وهذه هي كرة القدم مرة نفوز نحن ومرة هم، وهذا لا يؤثر على علاقاتنا المميزة مع الأندية“.

وحوّل الوداد البيضاوي المغربي تأخره المبكر بهدف ليحقق فوزا مهما 3-1 على الزمالك المصري في استاد محمد الخامس بالدار البيضاء في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم السبت.

وانفرد الوداد بالمركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بترو أتلتيكو الأنغولي بعد فوزه 1-صفر على مضيفه ومنافسه المحلي ساغرادا في لواندا.

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين من تعادلين في المركز الثالث فيما يأتي ساغرادا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويستضيف الزمالك فريق الوداد يوم الـ11 من مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة.