مدحت عبدالهادي يعتدي على جامع الكرات.. ورد فعل قوي من مرتضى منصور (فيديو)

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتخاذه قرارا باستبعاد كل من مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، وأمير عزمي مجاهد المدرب المساعد، من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك، وإحالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، للتحقيق فور عودته.

كما قرر رئيس الزمالك إيقاف مستحقات جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

واندلعت مشادة بين مدحت عبدالهادي والجهاز الفني ولاعبي الوداد المغربي، قبل نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، بـ8 دقائق.

وبدأت الأزمة بعدما دفع مدحت عبدالهادي أحد حاملي الكرات حول ملعب المباراة، بسبب التأخر في إرسال الكرة داخل أرض الملعب لتأخر الزمالك في نتيجة المباراة (2-1).

واعترض لاعبو الوداد المغربي والجهاز الفني على عبدالهادي، الأمر الذي أدى لتوقف المباراة لبضع دقائق.

وحرص محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد الزمالك، على التدخل لإنهاء الأزمة ومراضاة حامل الكرات من فريق الوداد المغربي.

ومنح صادق السالمي حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدحت عبد الهادي قبل استئناف اللعب من جديد.

وعوض الوداد البيضاوي المغربي تأخره المبكر بهدف ليحقق فوزا مهما 3-1 على الزمالك المصري في استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت

وانفرد الوداد بالمركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بيترو أتلتيكو الأنغولي الذي تصدر بعد فوزه 1-صفر على مضيفه ومنافسه المحلي ساغرادا في وقت سابق اليوم.

القائد شيكابالا يحتوى الشاب الذي اعتدي عليه مدحت عبدالهادي بالضرب#الزمالك_الوداد pic.twitter.com/Gphumf7Fms — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 26, 2022

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين من تعادلين في المركز الثالث، في حين يأتي ساغرادا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وارتكب القائد يحيى جبران خطأ في التمرير استغله الزمالك ليفتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق من البداية، بعد تمريرة بينية من المغربي أشرف بنشرقي إلى أحمد سيد ”زيزو“، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة للمرمى.

وبحث الوداد، الذي سانده أكثر من 40 ألف متفرج في المدرجات، عن التعادل، وكان أيمن الحسوني قريبا من هز الشباك في الدقيقة 18، لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد أبو جبل حارس الزمالك.

وأسفر ضغط الوداد عن هدف التعادل في الدقيقة 27 إثر سوء إبعاد من التونسي حمزة المثلوثي، استغله زهير مترجي ليهز الشباك بتسديدة متقنة.

واستمر ضغط الوداد، حيث أطلق مبينزا جي القادم من الكونغو تسديدة من مدى قريب في الدقيقة 35 أبعدها أبو جبل، الذي ارتكب خطأ في الإبعاد بعدها بدقيقتين استغله المدافع أيمن فرحان، ليحرز الهدف الثاني لأصحاب الأرض إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وضغط الزمالك لإدراك التعادل، ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون بعدة تغييرات هجومية.

وعقب توتر أعصاب الفريقين إثر دفع أحد أفراد الطاقم الفني للزمالك أحد حاملي الكرات، نجح الوداد في إضافة الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين، إثر هجمة مرتدة وتمريرة بينية من البديل الليبي مؤيد اللافي إلى جبران، الذي أسكن الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى.

وفي لواندا، سجل هدف بترو أتلتيكو الوحيد تياجو أزولاو في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليرفع رصيد فريقه إلى سبع نقاط في الصدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الوداد.