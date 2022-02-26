ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد في دوري أبطال أفريقيا

سقط فريق الزمالك المصري أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة الزمالك مع الوداد على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحمد سيد ”زيزو“ قد سجل الهدف الأول للزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، قبل أن يرد زهير المترجي بهدف التعديل للوداد في الدقيقة 27 من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد مضي 10 دقائق تقدم أمين فرحان بالهدف الثاني للوداد في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، بركلة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة أعلى الزاوية اليمنى لمرمى محمد أبوجبل الذي أخطأ في إخراجها بقبضة يده.

ثم أضاف الهدف الثالث بوساطة اللاعب يحيى جبران، في الدقيقة 88.

وتصدر بيترو أتلتيكو الأنغولي المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه ومنافسه المحلي ساغرادا، ضمن الجولة الثالثة اليوم السبت.

وسجل هدف أتلتيكو تياغو أزولاو في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وعقب هذا الفوز، رفع الوداد الرياضي رصيده لـ6 نقاط، محتلا المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن بيترو أتلتيكو، صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط، بينما الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، ثم ساغرادا الأنغولي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 11 مارس 2022.

ويرحل الوداد الرياضي، في الجولة الخامسة، إلى أنغولا، لمواجهة مضيفه ساغرادا، في 18 مارس، على أن يستضيف بيترو أتلتيكو في الجولة السادسة، في فاتح ماي.