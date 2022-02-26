مباراة الزمالك ضد الوداد.. خطأ فادح من محمد أبوجبل يمنح الفريق المغربي هدف التقدم (فيديو)

أحرز فريق الوداد البيضاوي المغربي هدف التقدم في شباك نظيره الزمالك، لتصبح النتيجة 2-1، مستغلا خطأ فادحا من محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأبيض ومنتخب مصر.

وتقام المباراة على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحمد سيد ”زيزو“ قد سجل الهدف الأول للزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، قبل أن يرد زهير المترجي بهدف التعديل للوداد في الدقيقة 27 من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

خطأ فادح من محمد أبوجبل يسمح لنادي #الوداد بتسجيل هدف التقدم بطريقة رائعة.#الوداد #الزمالك_الوداد pic.twitter.com/wXUmYyUN9E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 26, 2022

وبعد مضي 10 دقائق تقدم أمين فرحان بالهدف الثاني للوداد في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، بركلة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة أعلى الزاوية اليمنى لمرمى محمد أبوجبل الذي أخطأ في إخراجها بقبضة يده.

وتصدر بيترو أتلتيكو الأنغولي المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه ومنافسه المحلي ساغرادا، ضمن الجولة الثالثة اليوم السبت.

وسجل هدف أتلتيكو تياغو أزولاو في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليرفع رصيد فريقه إلى سبع نقاط متقدما بفارق أربع نقاط عن الوداد البيضاوي المغربي، وخمس عن الزمالك المصري، قبل مواجهتهما في وقت لاحق اليوم في الدار البيضاء.

ويتذيل ساغرادا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة من تعادله في الجولة الماضية على أرضه بدون أهداف مع الزمالك.