ترتيب مجموعة الترجي والنجم الساحلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تعادل الترجي التونسي مع نظيره النجم الساحلي سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في ملعب رادس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسعى كلا الفريقين للخروج بنتيجة إيجابية، ولكن كلا شوطي المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة في الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بطرد لاعب النجم الساحلي، عبدالرزاق بووزرة.

وتعد هذه المباراة الـ13 بين الترجي والنجم الساحلي في المسابقات الأفريقية، بعدما التقيا 6 مرات في دوري الأبطال ومثلها في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية).

واستهل الترجي لقاءاته في المجموعة على أفضل وجه، عقب فوزه 4 / صفر على ضيفه غوانينغ غالاكسي، قبل أن يتعادل 1 / 1 مع مضيفه شباب بلوزداد، في المقابل، تعادل النجم دون أهداف مع ضيفه شباب بلوزداد، ثم فرط في فوز كان في متناوله أمام مضيفه غالاكسي بالجولة الثانية، ليسقط في فخ التعادل 1 / 1.

من جانبه، يبحث شباب بلوزداد عن تحقيق فوزه الأول في المجموعة، عندما يحل ضيفا على غوانينغ غالاكسي، بعد تعادله مع النجم والترجي في أول جولتين.

وبهذه النتيجة، يتصدر الترجي، الذي توج بلقب البطولة 4 مرات، ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما يأتي النجم الساحلي، الفائز بالمسابقة عام 2007، في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد نقطتين، في حين يتذيل غوانينغ غالاكسي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، الترتيب برصيد نقطة واحدة.