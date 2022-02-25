الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المريخ والهلال في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الجمعة، مواجهة ديربي النيلين التي تجمع بين فريقي المريخ والهلال قطبي الكرة السودانية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين المريخ والهلال في دوري أبطال أفريقيا:

قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة 🔥 🔙 نعود إلى 2009 حيث ثلاثية لا تُنسى في شباك المريخ في دوري أبطال إفريقيا 🏆🤩 هل تذكرون من سجل الثلاثية للهلال في هذا اللقاء؟ 🤔#افريقيا_يا_هلال | #Forza_Hilal | #TotalEnergiesCAFCL | #MSCHSC pic.twitter.com/1cYQVBBsLx — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) February 24, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة السادسة بتوقيت السودان على ملعب السلام بالقاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق سوار الذهب.

ترتيب المجموعة

يتصدر صن داونز الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الهلال السوداني بجنوب أفريقيا، ثم تعادله مع المريخ السوداني بالقاهرة.

ويحتل الأهلي المصري المركز الثاني برصيد نقطة بعد تعادله خارج ملعبه مع الهلال السوداني الذي حصد نقطة أيضا بجانب المريخ الذي يملك الرصيد نفسه.

وتبقى هناك مواجهة مؤجلة بين الأهلي المصري والمريخ السوداني يوم 5 مارس المقبل، من الجولة الأولى نظرا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

بواقع "500" مناصر لكل فريق 🔵 الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد للهلال على تواجد "1000" مشجع بملعب "السلام" في لقاء القمة الأفريقية غدًا الجمعة pic.twitter.com/Ll4aWBWDUN — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) February 24, 2022

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 26 سبتمبر الماضي، وفاز الهلال بنتيجة 2/1، وكانت آخر مواجهة بين الهلال والمريخ في دوري أبطال أفريقيا العام 2017 بمرحلة المجموعات بعدما تعادلا بنتيجة 1/1 وفاز المريخ بنتيجة 2/1.

أسلحة المريخ

يخوض المريخ مواجهة الديربي ضد الهلال بحثا عن الفوز الأول والذي سيكون له دور كبير في إنعاش آماله، خاصة أنه سيلعب ضد الأهلي على الملعب نفسه بعدها بأسبوع.

وقال الإنجليزي لي كلارك المدير الفني للمريخ في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه جاهز تماما لهذه المواجهة، مؤكدا أن المريخ يسعى للظهور بصورة مختلفة في مباراة الديربي وتعويض التعادل مع صن داونز.

وأشار إلى أن الفوز سيمنح فريقه دفعة قوية في باقي مشوار البطولة، مؤكدا أن فريقه يبحث عن التأهل إلى ربع النهائي رغم صعوبة منافسات هذه المجموعة.

ويغيب عن المريخ مهاجمه بكري المدينة كما تحيط الشكوك بجاهزية اللاعب صلاح نمر للحاق بمباراة الهلال.

🗓️ 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵𝗱𝗮𝘆 𝟯 Ready for more #TotalEnergiesCAFCL moments! 🤩 pic.twitter.com/KePq6RMVfL — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 24, 2022

ويعتمد المريخ على تشكيلته التي تضم حارس المرمى منجد أبوزيد، وأمامه ثلاثي خط الدفاع مصطفى كرشوم وأمير كمال وبخيت خميس.

ويقود خط الوسط ضياء محجوب وبجواره عماد الصيني وعمار تيفور وأحمد آدم، مع ثلاثي خط الهجوم الجزولي نوح وتوني إدجوماريجوي ورمضان عجب أو محمد موسى الضو.

أوراق الهلال

يطمع الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جواو موتا أيضا بتحقيق الفوز الأول له في هذه المجموعة بعدما قدم مستويات جيدة أمام صن داونز والأهلي، ولكنه افتقد الفاعلية ولم يسجل أي هدف في 180 دقيقة.

واعترف الإسباني دانيال خيمينز المدرب العام للهلال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بأن مواجهة الديربي لها أجواء خاصة، ولكن الجميع لديه تركيز شديد من أجل حصد النقاط الثلاث.

وتمنى المدرب الإسباني تقديم مستوى رفيع يليق بديربي الكرة السودانية من جانب لاعبي الفريقين، مؤكدا أن هذه المباراة تحظى بأهمية كبيرة لدى جماهير الفريقين.

ويستعيد الهلال خدمات مهاجمه محمد عبدالرحمن بعد نهاية إيقافه، ويعتمد جواو موتا المدير الفني للهلال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي أبوعشرين، وأمامه رباعي الدفاع محمد إرينق ومحمد واتارا وصلاح الدين عادل وفارس عبدالله.

ويقود خط الوسط ولي الدين خضر ”بوغبا“ وبجواره جيرالد فيري وأمامهما صانع الألعاب عبدالجليل أجاجون وعلى الأطراف عيد مقدم وياسر مزمل، وفي الهجوم إبراهيما مصطفى أو محمد عبدالرحمن.

وقال عبدالمنعم شطة نجم الكرة السودانية الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة الديربي بين المريخ والهلال دائما خارج أي حسابات وتوقعات.

وأشار إلى أن وقوع هذه المواجهة في دوري أبطال أفريقيا يجعلها أكثر سخونة وإثارة، مؤكدا أن كلا الفريقين يبحث عن تحقيق أول انتصار وهو ما يجعل المباراة صعبة وستكون حافلة بالندية.

وأوضح أن عودة محمد عبدالرحمن ستدعم هجوم الهلال، مؤكدا أن المريخ فريق مميز وسريع، ولكن الفريقين عليهما أن يتسلحا بالفاعلية واستغلال الفرص.