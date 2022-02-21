أكرم جحنيط يرد على اتهامه بافتعال أزمات داخل فريق وفاق سطيف الجزائري (فيديو)

رد أكرم جحنيط، لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري، على اتهامه من قبل إدارة ناديه بافتعال بضع أزمات بالفريق، خاصة بعد القرار الأخير الصادر ضده مع زميله أمين بن بلعيد بإحالتهما للمجلس التأديبي، وإنزالهما إلى فريق الرديف للنادي.

ولم يعلن سبب إيقاف الثنائي بعد ولكن أشار المدير الفني للفريق، نبيل الكوكي، إلى أن هناك أحداثا وقعت عقب الخسارة من الرجاء المغربي هي التي أدت لذلك الإيقاف.

وخسر وفاق سطيف يوم الجمعة، بنتيجة 1-0 على أرضه أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال نبيل الكوكي عقب نهاية اللقاء أمس ”هناك أمور حدثت قبل المباراة، وهي أمور يجب ألا تحدث قبل مباراة كبيرة.. ولن أنشر الغسيل“.

من جانبه، رد جحنيط في تصريحات لقناة ”النهار“ الجزائرية، مساء الأحد بقوله ”اتهامات لا أساس لها من الصحة أنا لا أفتعل مشكلات، ونحن كلاعبين اتصلنا بالمدير الرياضي وسألنا عن مستحقاتنا المتأخرة، ومع ذلك لعبنا مباراتنا الأخيرة وكنا مركزين والنتيجة لم تكن في صالحنا“.

وأضاف ”مسؤولو النادي ضد بقائي في الفريق لأسباب مجهولة ولا أعرفها“.

وأشار جحنيط، في تصريحات تلفزيونية أخرى ”تفاجأت من ردة فعل المدير الفني للفريق بأنني سبب الخسارة والأزمات التي تحدث في الفريق، أنا واحد من اللاعبين الذين سعوا لدفع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج من هذا الموقف، وكان لنا اتصال كلاعبين مع المدير الرياضي واستفسرنا عن وضعنا المالي خاصة رواتبنا المتأخرة، ولكن تفاجأنا بأن الإدارة تتهم اللاعبين الذين فازوا قبل أسبوع في غينيا، كيف يحدث هذا؟، أنا أول واحد وقفت بجانب الفريق، وكل عام نصبر على أجورنا وتربيت في هذا الفريق ومصلحة الفريق من مصلحتي“.

وعن سبب تواجد اسمه بالتحديد في البيان، أشار ”أنا منذ 12 سنة بالفريق ولست لاعبا مثيرا للمشكلات، ولكنهم يغطون فشلهم بالتركيز علي وأنني السبب في الخسارة ولكني متأسف لما يحدث، وكيف يحدث لي هذا بعد كل ما فعلته ووقوفي بجانب النادي، لم أكن أنتظر منهم هذا على الإطلاق، ولي 10 أشهر رواتب متأخرة، وأنا أحب الفريق ولا أريد أن أتقدم بشكوى ضده“.

وتابع ”أعرف لاعبين من زملائي يستغلون الدراهم القليلة لكي يصرفوا على عائلاتهم بالحد الأدنى، وبدلا من اتهام اللاعبين عليكم كإدارة البحث عن مصادر ومنح اللاعبين أموالهم، ولم نقل أعطونا أموالنا وإلا لن نلعب.. هذا لم يحدث“.

وأشار ”الإدارة لا تحب بقائي في الفريق وعليهم ضغوطات من الأنصار“.

وكانت إدارة وفاق سطيف قالت في بيان لها، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تم اتخاذ القرار في حق اللاعبين، بمثولهما أمام المجلس التأديبي، بعد العودة من السفرية المقبلة إلى جنوب أفريقيا، مع عدم تنقلهما مع الفريق.

وأضافت إدارة الوفاق ”تم توجيه آخر إنذار لباقي اللاعبين المتسببين في المشاكل وكل من يتطاول على وفاق سطيف، الذي يبقى أكبر من أي لاعب أو إداري“.

وأوضحت ”للعلـم فـإن الاتفاق المبرم بين اللاعبين والإدارة ينص على تسوية منح المباريات بعد كل 5 مباريات وهو الاتفاق الذي احترم حيث قامت إدارة النادي بتسوية منح المباريات قبل لقاء الرجاء وذلك لتتم في أحسن الظروف رغم أن النتائج في البطولة لا ترقى لتطلعات أنصار النادي ولا اسم الفريق“.

جميع مباريات المجموعة انتهت بنتيجة 1-0، فاز الرجاء مرتين بالنتيجة ذاتها، وأيضا أمازولو ووفاق سطيف، فيما خسر حورويا بالنتيجة ذاتها مرتين أيضا.

وأصبح الترتيب كالآتي: الرجاء في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه أمازولو متساويا مع وفاق سطيف برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل بطل غينيا الترتيب دون رصيد.

ويستضيف الرجاء في الجولة المقبلة حورويا، بينما يحل وفاق سطيف ضيفا على أمازولو في جنوب أفريقيا.