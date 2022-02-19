دوري أبطال أفريقيا.. شباب بلوزداد يتعادل مع الترجي التونسي

تعادل شباب بلوزداد مع ضيفه الترجي التونسي، بهدف لمثله، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب 5 يوليو، اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بلوزداد كان سباقا لزيارة الشباك عبر كريم عريبي من علامة الجزاء، في الدقيقة 15، قبل أن يتمكن زياد مشموم من إدراك التعادل في الدقيقة 82.

وبهذا التعادل أصبح رصيد الترجي 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، في حين ارتفع رصيد بلوزداد إلى نقطتين، في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، اهتزت شباك النجم الساحلي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليفرط في تقدمه ويتعادل 1-1 مع مضيفه غوانينغ غالاكسي البوتسواني، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

وتقدم النجم مبكرا بضربة رأس من سليمان كوليبالي، لكن ثابانغ سيسيني أدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحصد النجم النقطة الثانية له، بينما بقي غوانينغ في المركز الأخير بنقطة واحدة عقب خسارته 4-صفر أمام الترجي في المباراة الأولى.

ومنح كوليبالي التقدم للنجم بضربة رأس بعد مرور ربع ساعة من البداية.

وفشل الفريق التونسي في الحفاظ على فوزه، عندما اهتزت شباكه عبر سيسيني، ليتعادل للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يواجه غريمه المحلي الترجي في المباراتين المقبلتين.