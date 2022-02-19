أول تعليق من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ضد ساغرادا

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تعادل الفريق الأبيض مع نظيره ساغرادا الأنغولي، يوم السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور: ”جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شيء يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي، الأسبوع المقبل“.

وأضاف: ”المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الانفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق“.

وعاد الزمالك المصري بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه ساغرادا، بعدما أضاع الفريقان عدة فرص في الشوط الثاني المثير.

ورفع بترو أتلتيكو، الذي كان تعادل 2-2 مع الزمالك الأسبوع الماضي، رصيده إلى أربع نقاط متقدما بنقطة واحدة على الوداد.

ويملك الزمالك نقطتين، قبل أن يخرج لمواجهة صعبة ضد الوداد في الدار البيضاء الأسبوع المقبل.

وبقي ساغرادا في المركز الأخير بنقطة واحدة بعد خسارته أمام الوداد في المباراة الأولى.

وأنقذ محمد أبو جبل حارس الزمالك ثلاث فرص في الشوط الثاني، في حين أبعد ليوناردو موتوندا حارس ساغرادا العديد من الفرص، لتخرج المباراة بالتعادل بدون أهداف.

واكتفى الفريقان بمحاولات خارج المرميين في الشوط الأول.

وضغط الزمالك بعد الاستراحة، ولم يستغل يوسف إبراهيم (أوباما) كرة سقطت من يد موتوندا في الدقيقة 47.

وتألق الحارس الأنغولي وأبعد ثلاث فرص متتالية للزمالك في غضون 20 دقيقة من تسديدتين من محمود عبد الرازق (شيكابالا) وأحمد فتوح، وضربة رأس من حمزة المثلوثي.

وشعر ساغرادا بالخطر، وسدد كارانجا كرة قوية من ركلة حرة أبعدها أبو جبل إلى ركنية في الدقيقة 77.

ومن الركلة الركنية وصلت الكرة إلى جوزيف فيمي الذي سددها من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس المصري أبعدها بصعوبة.

وكاد ليونيل يومبي أن يخطف التقدم لصاحب الأرض، عندما فشل دفاع الزمالك في إبعاد الكرة من أمامه، ليجد نفسه في مواجهة أبو جبل الذي أبعد الكرة بصعوبة إلى ركنية.

وضغط الزمالك مرة أخرى، وانطلق البديل أشرف بنشرقي في الناحية اليمنى وأرسل تمريرة منخفضة إلى البديل عمر السعيد، الذي حولها بقدمه اليمنى لتصطدم بالقائم إلى خارج الملعب.

وقال باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك: ”ما زلنا نعاني للاستفادة من سيطرتنا وتحويلها إلى أهداف“.

وأضاف المدرب الفرنسي: ”الأداء في الشوط الأول لم يكن جيدا لكن أيضا ساجرادا لم يشكل خطورة على مرمى فريقي. المواقف التي تعرضنا لها في المواسم الماضية تجعلنا أكثر إصرارا على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة“.