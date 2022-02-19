الزمالك يفسر غياب زيزو عن مباراة ساغرادا وكارتيرون يذكر أسباب التعادل

أوضح الجهاز الفني لنادي الزمالك سبب استبعاد الجناح أحمد سيد ”زيزو“ عن مباراة ساغرادا الأنغولي، اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الزمالك سلبيا مع ساغرادا الأنغولي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد 11 نوفمبر اليوم.

وأكد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن اللاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وخضع زيزو لثلاث مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية، جاءت نتائجها جميعا إيجابية.

تصريحات كارتيرون

قال باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد تعادل فريقه اليوم.

وأضاف: ”الفريق ما زال يعاني من عدم القدرة على ترجمة السيطرة الميدانية لأهداف وإهدار الفرص السهلة، أداء الفريق لم يكن جيدا في الشوط الأول، ولكن المنافس لم يشكل خطورة على مرمى الأبيض، والمواقف السابقة التي تعرض لها الزمالك في السنوات الماضية تجعل لدينا إصرارا على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة“.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق أمامه 4 مباريات في مشوار دور المجموعات، مضيفا أنه يثق تماما في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز أمام الوداد المغربي في الجولة المقبلة.

واختتم: ”لدي ثقة كبيرة جدا في اللاعبين، وأننا سنحقق نتيجة جيدة في المباراة المقبلة أمام الوداد“.

وأنقذ محمد أبو جبل حارس الزمالك ثلاث فرص في الشوط الثاني، في حين أبعد ليوناردو موتوندا حارس ساغرادا العديد من الفرص، لتخرج المباراة بالتعادل بدون أهداف.

واكتفى الفريقان بمحاولات خارج المرميين في الشوط الأول.

وضغط الزمالك بعد الاستراحة ولم يستغل يوسف إبراهيم (أوباما) كرة سقطت من يد موتوندا في الدقيقة 47.

وتألق الحارس الأنجولي وأبعد ثلاث فرص متتالية للزمالك في غضون 20 دقيقة من تسديدتين من محمود عبد الرازق (شيكابالا) وأحمد فتوح، وضربة رأس من حمزة المثلوثي.

وشعر ساغرادا بالخطر، وسدد كارانغا كرة قوية من ركلة حرة أبعدها أبو جبل إلى ركنية في الدقيقة 77.

ومن الركلة الركنية وصلت الكرة إلى جوزيف فيمي الذي سددها من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس المصري أبعدها بصعوبة.

وكاد ليونيل يومبي أن يخطف التقدم لصاحب الأرض عندما فشل دفاع الزمالك في إبعاد الكرة من أمامه، ليجد نفسه في مواجهة أبو جبل الذي أبعد الكرة بصعوبة إلى ركنية.

وضغط الزمالك مرة أخرى وانطلق البديل أشرف بنشرقي في الناحية اليمنى وأرسل تمريرة منخفضة إلى البديل عمر السعيد، الذي حولها بقدمه اليمنى لتصطدم بالقائم إلى خارج الملعب.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة، في المقابل حصد ساغرادا أول نقطة وبقي في المركز الأخير.

ويتصدر بيترو أتلتيكو الأنغولي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الوداد اليوم 2-1، بينما يحتل الفريق المغربي المركز الثاني بـ 3 نقاط، بعدما فاز على ساغرادا في الجولة الأولى 3-0.

وسيلعب الزمالك ضد الوداد في الدار البيضاء بالجولة الثالثة، يوم السبت المقبل 26 فبراير.