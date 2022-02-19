ترتيب مجموعة الأهلي والهلال بعد تعادل المريخ مع صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تعادل نادي المريخ السوداني مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي سلبيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى المريخ مع صن داونز على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا خارج دياره مع الهلال السوداني بالأمس في المباراة التي خاضها الفريقان على ملعب الجوهرة الزرقاء في إطار لقاءات الجولة ذاتها.

ويلاقي الأهلي نظيره صن داونز في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يصطدم المريخ بمواطنه الهلال.

وكان الفريق الجنوب أفريقي الطرف الأفضل في البداية وأهدر فرصتين في أول 20 دقيقة عبر لايل لاكاي.

وكاد المريخ أن ينتزع التقدم في الدقيقة 26 عندما سدد المهاجم الجزولي نوح كرة أبعدها دينيس أونيانغو حارس صن داونز من على خط المرمى.

وانفرد رمضان عجب بمرمى أونيانغو لكنه سدد الكرة فوق العارضة بغرابة.

وحافظ مجند أبو زيد حارس المريخ على نظافة شباكه في الشوط الأول عندما أبعد تسديدة البديل ثابيسو كوتوميلا الذي شارك بدلا من إروين سافدرا.

وأضاع عجب فرصة أخرى للمريخ بضربة رأس علت مرمى أونيانغو عند مرور ساعة من اللعب ثم سدد اللاعب السوداني المخضرم كرة مرت بجوار المرمى قرب النهاية.

ورفع صن داونز، رصيده إلى 4 نقاط (من مباراتين)، ليحتل صدارة المجموعة، بينما رفع المريخ رصيده إلى نقطة واحدة، (من مباراة) ليحتل المركز الرابع.

وافتتح صن داونز مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في الوقت الذي كانت تأجلت فيه مواجهة المريخ أمام الأهلي لظروف مشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

كان نادي المريخ قد نقل مباريات فريقه من الخرطوم إلى مصر، وخاطب الأهلي على استضافته بملعبه، وهو ما وافق عليه مسؤولو الفريق الأحمر.

ترتيب المجموعة:

1- صن داونز (4 نقاط).

2- الأهلي (نقطة).

3- الهلال (نقطة).

4- المريخ (نقطة).