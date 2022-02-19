ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد فوز بيترو أتلتيكو على الوداد

حقق بيترو أتلتيكو الأنغولي فوزا مهما على حساب نظيره الوداد الرياضي المغربي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثنائية بيترو أتلتيكو، تياغو أزولاو ويانو في الدقيقتين 41 و68، فيما سجل هدف الوداد الوحيد جلال الداودي في الدقيقة 59.

وتعادل بيترو أتليتكو في الجولة الأولى ضد مضيفه الزمالك، بينما فاز الوداد على ضيفه ساغرادا.

بهذه النتيجة، تصدر بيترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط من تحقيقه فوزا وتعادلا، وجاء خلفه الوداد برصيد 3 نقاط، ثم الزمالك المصري برصيد نقطة واحدة، وفي ذيل الترتيب ساغرادا أسبيرانسا دون نقاط.

وفي وقت لاحق، يلتقي الزمالك مع نظيره ساغرادا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى للزمالك أمام ساغرادا الأنغولي، حيث لم يتقابلا من قبل، بينما سيكون الفريق السادس من أنغولا الذي يواجه الفريق الأبيض، حيث سبق للأبيض مواجهة بترو أتلتيكو وأتلتيكو سبورت وإنتر كلوب وكابوسكورب وأخيرا أول أغسطس الأنغولي.