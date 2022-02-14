الأهلي المصري يعلن استضافة مباريات المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الأهلي المصري، يوم الإثنين، استضافة مباريات نادي المريخ السوداني على ملعبه بالقاهرة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: ”انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفي إطار الروابط التي تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأهلي WE السلام“.

وأضاف البيان: ”أبدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء في المريخ وضيوفهم في المباريات المقبلة، سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم“.

وتابع البيان: ”عبرت إدارة الأهلي عن ترحيبها بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل“.

وأشارت إدارة المريخ السوداني على تقديرها لموقف النادي الأهلي المصري وسرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف وأبدوا اعتزازهم وكل الجماهير السودانية بالنادي الأهلي وإدارته، وما يقدمه من تعاون ودعم لكل أشقائه من الأندية العربية بوجه عام والسودانية بشكل خاص بحسب البيان الصادر عن القلعة الحمراء.

الأهلي يلبي طلب المريخ السوداني ويستضيف مبارياته في دوري الأبطال pic.twitter.com/JsASvkHPe0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 14, 2022

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد اعترض على بعض الأمور الخاصة بالمعايير في ملعب المريخ السوداني ورفضت استضافته لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وترددت أنباء بشأن إقامة مباراة المريخ ضد الأهلي في جنوب أفريقيا ولكن مصادر داخل النادي الأهلي المصري أكدت لـ“إرم نيوز“، أنه تم التوصل لاتفاق بإقامة اللقاء بين الفريقين في مرحلة المجموعات على ملعب السلام.

ويلعب الأهلي والمريخ ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتأجل لقاء الأهلي ضد المريخ بالجولة الأولى إلى يوم 5 مارس المقبل لارتباط الفريق المصري بخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستضيف المريخ منافسه صن داونز على ملعب السلام بالقاهرة بالجولة الثانية، بينما يخرج الأهلي لمواجهة الهلال السوداني على ملعبه الجوهرة الزرقاء بالسودان.