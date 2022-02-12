الزمالك يخطف تعادلا قاتلا من بترو أتلتيكو في مستهل مشواره في دوري أبطال أفريقيا

تعادل نادي الزمالك بصعوبة مع نظيره بترو أتلتيكو بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال والتي تضم برفقته كل من: بترو أتلتيكو وساغرادا الأنغوليين، والوداد المغربي.

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطة واحدة محتلاً المركز الثاني خلف الوداد المغربي المتصدر برصيد 3 نقاط، وحصل بترو أتلتيكو على نقطة أيضاً بعد مباراة حافلة بالفرص الضائعة.

وسجل نادي بترو أتلتيكو الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق غيليسون بعد عرضية رائعة لينفرد اللاعب بمحمد أبوجبل ليضعها في شباك الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 35 سجل بترو أتلتيكو الهدف الثاني مستغلا خطأ من الجانب الأيمن للزمالك، ويلعبها غاريدي عرضية من حدود منطقة الجزاء ويقابلها موتا بينتو بتسديدة من داخل المنطقة وتهز شباك الزمالك وسط عدم رقابة من مدافعي الزمالك.

وأحرز أوباما هدف الزمالك الأول في الدقيقة 57 بعد كرة رائعة مع شيكابالا وتنتهي بتسديدة من الأخير داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.

وجاء هدف الزمالك الثاني عن طريق محمود حمدي ”الونش“ مع الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

انطلاقة قوية للترجي التونسي

وفي مباراة أخرى، أحرز لاعب الوسط محمد علي بن رمضان ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليقود الترجي التونسي لاكتساح ضيفه جلاكسي من بوتسوانا 4-صفر في بداية قوية بدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

افتتح بن رمضان التسجيل لبطل تونس مبكرا بعد دقيقتين من البداية وضاعف النتيجة في الدقيقة 29.

وبعد ثلاث دقائق أضاف الهدف الثالث عندما توج مجهود زميله الليبي حمدو الهوني بتسديدة منخفضة في الشباك.

وأكمل المهاجم النيجيري الجديد كسنغسلاي إيدو الرباعية عندما أنهى هجمة مرتدة سريعة قبل أربع دقائق من النهاية في أول مباراة له.

وخاض الترجي المباراة في غياب مشجعيه بسبب عقوبة لكنه سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول ليحقق بداية قوية ويتصدر المجموعة الثالثة.

وتراجع مستوى الترجي، الذي يفتقد إيقاع اللعب المنتظم منذ أكثر من شهرين، في الشوط الثاني بينما سنحت للفريق الزائر فرصتان خطيرتان على الأقل لتقليص الفارق.

ويتقاسم النجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني بنقطة واحدة بعد تعادلهما دون أهداف أمس الجمعة.