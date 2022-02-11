دوري أبطال أفريقيا: الهلال السوداني يخسر أمام ماميلودي صن داونز

عاد نادي الهلال السوداني بخسارة بنتيجة 0/1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع ”ثيمبا زواني“ في الدقيقة الثامنة، ليمنح ماميلودي صن داونز أول 3 نقاط، في المقابل خسر الهلال للمرة الثالثة على التوالي أمام ماميلودي صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ورفع الفوز رصيد ماميلودي صن داونز إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين لا يملك الهلال أي نقطة، علمًا بأن المجموعة تضم: الأهلي المصري، والمريخ السوداني.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الأهلي المصري، يوم 18 فبراير، ثم مع المريخ، قبل أن يواجه المريخ مجددًا ثم ماميلودي صن داونز، وأخيرًا الأهلي المصري.

وتقابل الهلال وماميلودي صن داونز 5 مرات عبر تاريخهما كله في دوري أبطال أفريقيا، وكانت البداية في دور الستة عشر في نسخة 2008، وتفوق الهلال بنتيجة 4/2 في السودان، بينما فاز ماميلودي صن داونز بهدف دون ردٍ في جنوب أفريقيا، وتأهل الهلال لمرحلة المجموعات وقتها.

وتقابل الهلال، وماميلودي صن داونز، في مرحلة المجموعات بنسخة، الموسم الماضي، وفاز ماميلودي صن داونز على ملعبه بنتيجة 2/0، ثم تعادلا في السودان دون أهداف.

ويخوض الهلال منافسات، الموسم الحالي، لدوري أبطال أفريقيا باحثًا عن تخطي مرحلة المجموعات للمرة الأولى، منذ العام 2015، حين صعد إلى نصف النهائي ولكنه خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويقود الهلال المدرب البرتغالي جواو موتا، وخاض الفريق معسكرات تدريبية في مصر، وجنوب أفريقيا، قبل انطلاق منافسات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وكان الأهلي المصري قد نال لقب دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي، بالفوز 3/0 على كايزرشيفس في المباراة النهائية لينال الأهلي اللقب للمرة الثانية على التوالي، ويرفع رصيده إلى 10 ألقاب في البطولة وهو رقم قياسي، مقابل 5 ألقاب لكل من الزمالك، ومازيمبي.

أما ”ماميلودي صن داونز“ فقد سبق أن حقق لقب دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة وكانت، في العام 2016، على حساب الزمالك في النهائي.

في المقابل لم يسبق للهلال السوداني التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا من قبل.