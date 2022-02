دوري أبطال أفريقيا: الهلال السوداني يخسر أمام ماميلودي صن داونز

عاد نادي الهلال السوداني بخسارة بنتيجة 0/1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع ”ثيمبا زواني“ في الدقيقة الثامنة، ليمنح ماميلودي صن داونز أول 3 نقاط، في المقابل خسر الهلال للمرة الثالثة على التوالي أمام ماميلودي صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

We're off to a winning start in our #TotalEnergiesCAFCL group! 👆

Mamelodi Sundowns (8' Zwane) 1️⃣➖0️⃣ Al Hilal #Sundowns #DownsLive #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/e2jCjImNHb

— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) February 11, 2022