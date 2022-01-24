الموافقة على إقامة مباريات الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا على ملعبه

أعلن نادي الهلال السوداني، رسميا اليوم الإثنين، موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ على خوضه مباريات دوري أبطال أفريقيا على ملعبه.

وكتب الهلال عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الموافقة تمت، الملعب تم اعتماده“.

الموافقة تمت ✔️

الملعب تم اعتماده ✅ حماس لن ينتهي وتشجيع سيصل إلى عنان السماء على ملعب الهلال في دوري أبطال إفريقيا 🏆🔥#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/LxNmrx8HgL — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) January 24, 2022

وكانت لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد استبعدت استاد الهلال؛ لأنه لم يستوفِ اشتراطات الاتحاد الأفريقي، لإقامة المباريات عليه.

وكان الموزمبيقي محمد سيدات، مدير التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وصل السودان يوم السبت، في جولة تفقدية.

أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2021/2022 في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء الـ28 من ديسمبر/كانون الأول.

وقام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري بسحب القرعة التي أسفرت عن المجموعات التالية:

قرعة دوري أبطال أفريقيا:

وفي ديسمبر الماضي، أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2021/2022، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المريخ، الهلال، صن داونز، الأهلي.

المجموعة الثانية: أمازولو الجنوب أفريقي، وفاق سطيف، حورية كوناكري، الرجاء.

المجموعة الثالثة: جالاكسي البوتسواني، شباب بلوزداد، النجم الساحلي، الترجي.

المجموعة الرابعة: ساغراد الأنغولي، بيترو أتلتيكو، الزمالك، الوداد.

وستبدأ مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022 في يومي الـ11 والـ12 من فبراير/شباط 2022 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في الثاني من أبريل/نيسان 2022.

الجولة الأولى 11 – 12 فبراير/شباط، والجولة الثانية بعدها بأسبوع واحد، والثالثة في يومي 25 -26 فبراير، على أن تقام الجولة الرابعة في يومي 11 و12 مارس/آذار، والجولة الخامسة بعدها بأسبوع واحد، ثم تختتم مباريات دور المجموعات في الأول والثاني من أبريل/نيسان المقبل.

ويُعد الأهلي المصري حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب بعشرة ألقاب، كما أنه تُوج بلقب البطولة في آخر نسختين بعد تغلبه على الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب الأفريقي على التوالي في النهائي.

وتأهلت 10 أندية عربية لدور المجموعات هي: الأهلي والزمالك من مصر، والنجم الساحلي والترجي من تونس، والرجاء والوداد من المغرب، ووفاق سطيف وشباب بلوزداد من الجزائر، والمريخ والهلال من السودان، في حين صعدت 6 أندية أخرى وهي: صنداونز وأمازولو من جنوب أفريقيا وساجرادا إسبيرانسا وبترو أتلتيكو من أنغولا، وجوانينغ غالاكسي من بوتسوانا، وهوريا كوناكري من غينيا.