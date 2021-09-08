منع أندية غينيا من اللعب على أرضها بالمسابقات الأفريقية بعد الانقلاب العسكري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أن أندية غينيا لن يسمح لها باللعب على أرضها في المسابقات القارية بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس ألفا كوندي، يوم الأحد.

وستخوض أندية غينيا مواجهة واحدة على أرض المنافسين بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب في الدور الأول لدوري الأبطال، وكأس الاتحاد الأفريقي.

وقال الكاف في بيان، اليوم الأربعاء: ”بعد مراقبة الموقفين السياسي والأمني في غينيا، وبعد دراسة متأنية قررت لجنة الأندية بالكاف أن تُلعب المباريات الثلاث للأندية الغينية في الأدوار التمهيدية من مواجهة واحدة على أرض المنافسين“.

منتخب المغرب يغادر مطار كوناكري صوب العاصمة المغربية الرباط بعد نجاح عملية إجلاء البعثة من غينيا التي تشهد انقلابا عسكريا، وتأجيل المباراة من قبل الاتحاد الأفريقي. pic.twitter.com/R9FLRdOA7h — إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2021

وهذا يعني أن كامسار سيلعب ضد هارتس أوف أوك الغاني في أكرا بدوري الأبطال، يوم 19 سبتمبر/ أيلول، أما في كأس الاتحاد الأفريقي فيلتقي واكريا مع ديامبرز في السنغال، يوم الأحد، وأنجلوجولد ضد بايلسا يونايتد في نيجيريا، يوم 19 هذا الشهر.

وتأهل الحرية الغيني مباشرة إلى الدور الثاني بدوري الأبطال الشهر المقبل.

وتسبب الانقلاب في إلغاء مباراة بين غينيا والمغرب بتصفيات كأس العالم، يوم الإثنين الماضي.

وغادر لاعبو الصفوة في غينيا المحترفون في أوروبا، ومن بينهم نابي كيتا لاعب وسط ليفربول البلاد، عبر طائرة خاصة للعودة إلى أنديتهم، أمس الثلاثاء.

لاعبو المنتخب المغربي يرددون النشيد الوطني في طريق عودتهم بعد أزمة انقلاب غينيا (فيديو) https://t.co/XLbASXvfiF pic.twitter.com/3z40SHMWt9 — إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2021

كما تواجد منتخب المغرب هو الآخر في كوناكري لخوض مباراة في تصفيات كأس العالم، يوم الإثنين، لكن الفريق سمع نبأ إطلاق النار في الصباح، وتابع الجنود يركضون حول الفندق لإبعاد الرئيس ألفا كوندي الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.

ونجح الدبلوماسيون المغاربة في التفاوض بشأن إقلاع طائرة المنتخب المغربي، في وقت متأخر من يوم الأحد، وقبل ساعات من موعد المباراة التي تقرر تأجيلها إلى وقت لاحق.