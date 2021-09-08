رياضة

منع أندية غينيا من اللعب على أرضها بالمسابقات الأفريقية بعد الانقلاب العسكري
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2021 18:24 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2021 19:35 GMT

منع أندية غينيا من اللعب على أرضها بالمسابقات الأفريقية بعد الانقلاب العسكري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أن أندية غينيا لن يسمح لها باللعب على أرضها في المسابقات القارية بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس ألفا كوندي، يوم الأحد.

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أن أندية غينيا لن يسمح لها باللعب على أرضها في المسابقات القارية بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس ألفا كوندي، يوم الأحد.

وستخوض أندية غينيا مواجهة واحدة على أرض المنافسين بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب في الدور الأول لدوري الأبطال، وكأس الاتحاد الأفريقي.

وقال الكاف في بيان، اليوم الأربعاء: ”بعد مراقبة الموقفين السياسي والأمني في غينيا، وبعد دراسة متأنية قررت لجنة الأندية بالكاف أن تُلعب المباريات الثلاث للأندية الغينية في الأدوار التمهيدية من مواجهة واحدة على أرض المنافسين“.

وهذا يعني أن كامسار سيلعب ضد هارتس أوف أوك الغاني في أكرا بدوري الأبطال، يوم 19 سبتمبر/ أيلول، أما في كأس الاتحاد الأفريقي فيلتقي واكريا مع ديامبرز في السنغال، يوم الأحد، وأنجلوجولد ضد بايلسا يونايتد في نيجيريا، يوم 19 هذا الشهر.

وتأهل الحرية الغيني مباشرة إلى الدور الثاني بدوري الأبطال الشهر المقبل.

وتسبب الانقلاب في إلغاء مباراة بين غينيا والمغرب بتصفيات كأس العالم، يوم الإثنين الماضي.

وغادر لاعبو الصفوة في غينيا المحترفون في أوروبا، ومن بينهم نابي كيتا لاعب وسط ليفربول البلاد، عبر طائرة خاصة للعودة إلى أنديتهم، أمس الثلاثاء.

كما تواجد منتخب المغرب هو الآخر في كوناكري لخوض مباراة في تصفيات كأس العالم، يوم الإثنين، لكن الفريق سمع نبأ إطلاق النار في الصباح، وتابع الجنود يركضون حول الفندق لإبعاد الرئيس ألفا كوندي الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.

ونجح الدبلوماسيون المغاربة في التفاوض بشأن إقلاع طائرة المنتخب المغربي، في وقت متأخر من يوم الأحد، وقبل ساعات من موعد المباراة التي تقرر تأجيلها إلى وقت لاحق.

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