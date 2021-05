صن داونز يعتذر للأهلي بسبب سباب جماهيره لموسيماني

أصدر نادي صن داونز الجنوب أفريقي بيانا يعتذر فيه رسميا للأهلي المصري على سوء سلوك بعض جماهيره، والذي حدث قبل مباراة الفريقين، مساء السبت، في دوري أبطال أفريقيا، ويفتح تحقيقا لمعاقبة المخطئين.

وقال صن داونز في خطابه: ”النادي الجنوب أفريقي يعتذر للأهلي على التصرفات غير المقبولة أو اللائقة من بعض الجماهير تجاه حافلة الأهلي قبل انطلاق مواجهة الفريقين، ونحن بصدد اتخاذ إجراءات مشددة ضد المشجعين المشاغبين“.

وتابع البيان: ”يحرص صن داونز على استمرار العلاقات الطيبة بين الناديين“.

وكان بعض من جمهور صن داونز قد اعترض حافلة الأهلي قبل لقاء الفريقين، يوم السبت، في ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتداول الجمهور فيديو للجماهير الجنوب أفريقية وهي تسب المدير الفني للأهلي أمام الحافلة.

وتولى موسيماني سابقا تدريب صن داونز لسبع سنوات وقادهم للظفر بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2016.

وأعرب موسيماني عن غضبه بعد المباراة مما حدث، قائلا: ”عندما رأيت اللافتات خارج حافلة الفريق، وقيام الجمهور بإيقافها، ووجدت الجمهور يسبني ويسب والدتي. سألت نفسي، ماذا كان علي فعله لهذا الفريق لأجد منهم الاحترام؟“.

وأضاف: ”أعرف من يقف خلف ما حدث. يشعر بالمرارة لرحيلي لكن كان علي التحرك قدما. لا أريد الحديث. من الممكن أن أريكم هاتفي بكل ما تلقيته من جنوب أفريقيا، لم يتخطوا رحيلي“.

