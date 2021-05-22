لاعبو مولودية الجزائر يعتدون على حكم مباراتهم ضد الوداد (فيديو)

قام لاعبو مولودية الجزائر بمحاولة الاعتداء على حكم مباراة فريقهم ضد الوداد البيضاوي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت نهاية المباراة اشتعال الأزمة بعد تسجيل وليد الكرتي هدف الفوز للوداد، ليقوم لاعبو الفريق الجزائري بالاعتراض بشدة على الحكم، وظل حارس الفريق يحاول الاقتراب منه والاعتداء عليه، ليشهر الحكم في وجهه الكارت الأحمر.

ماعلاباليش بلاك مختص في ضربات الجزاء

المولودية خسرو pic.twitter.com/E8Suc7ss9W — عبد المجيد (@abdelmadjid15dz) May 22, 2021

وتأهل الوداد البيضاوي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه.

وسيلتقي الوداد البيضاوي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

ويستضيف الوداد مواجهة الذهاب في الدار البيضاء، أحد يومي 18 أو 19 يونيو، على أن يحتضن كايزر تشيفز مواجهة الإياب، أحد يومي 25 أو 26 من الشهر ذاته.