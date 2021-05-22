الأهلي يتعادل مع صن داونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعادل الأهلي المصري مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الأهلي بهذه النتيجة إلى نصف النهائي.

وكان الأهلي قد انتصر على صن داونز، في مواجهة الذهاب التي أقيمت، السبت الماضي، بهدفين دون رد، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-1).

وتقدم للأهلي اللاعب ياسر إبراهيم عن طريق رأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

بينما سجل هدف التعادل لفريق صن داونز اللاعب موسى ليبوسا في الدقيقة 30 عن طريق رأسية قوية من ركلة ركنية.

وينتظر الأهلي بذلك الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، يوم 18 من شهر يونيو المقبل، موعدا لمباراتي الذهاب لنصف النهائي، على أن يكون الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

نهاية المباراة | سيمبا 3 – 0 كايزر تشيفز

النتيجة تؤهل كايزر تشيفز لنصف نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا، بعد خسارة سيمبا في الذهاب 4-0.#إرم_سبورت pic.twitter.com/CQk9WRpopx — إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2021

كايزر تشيفز يصعد لقبل النهائي

وفي مباراة أخرى، صعد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم خسارته 3-صفر خارج الديار أمام سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية اليوم السبت، وذلك لفوزه 4-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وتأهل كايزر تشيفز بعد فوزه بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وضرب الفريق الجنوب أفريقي موعدا في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي وضيفه مولودية الجزائر في إياب دور الثمانية في وقت لاحق اليوم.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في الجزائر.

وسجل ثلاثية سيمبا جون رفائيل بوكو في الدقيقتين 24 و56، قبل أن يضيف كلانوس تشاما الهدف الثالث في الدقيقة 86.