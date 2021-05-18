رياضة

غرد "نادي النصر" ثم أعلن اختراق حسابه.. محمد الشناوي يثير جدلًا واسعًا‎
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 21:04 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 22:05 GMT

غرد "نادي النصر" ثم أعلن اختراق حسابه.. محمد الشناوي يثير جدلًا واسعًا‎

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، اختراق حسابه على موقع "تويتر"، بعد نشر تغريدة تربطه بنادي النصر السعودي. وأثار الشناوي جدلًا بعد هذه التغريدة بين

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، اختراق حسابه على موقع ”تويتر“، بعد نشر تغريدة تربطه بنادي النصر السعودي.

وأثار الشناوي جدلًا بعد هذه التغريدة بين جمهوري فريق الأهلي المصري، والنصر السعودي، حيث يتواجد الحارس برفقة فريقه حاليًا في جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

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وتضمنت التغريدة المحذوفة كلمة ”نادي النصر“، ولكن الحارس قام بحذفها سريعًا، ليؤكد عبر حسابه على ”إنستغرام“ أن الحساب تم اختراقه، ويعمل على استعادته في أسرع وقت.

كما أكد النادي الأهلي أن حساب لاعبه تعرض للسرقة.

وكان الشناوي جدد تعاقده مع الأهلي في العام 2020، لمدة 5 مواسم مقبلة.

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وبدأ الشناوي البالغ من العمر 31 عامًا مسيرته مع الفريق الأول للأهلي في العام 2007 قبل أن يرحل وينضم لصفوف طلائع الجيش، وحرس الحدود وبتروجت.. ثم عاد مرة أخرى للأهلي موسم 2016/2017.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، يوم السبت المقبل، في إياب الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بصعوبة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا في نصف النهائي، فخسارته بفارق 3 أهداف على الأقل هي النتيجة الوحيدة التي تُقصيه من البطولة.

 

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