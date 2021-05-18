رد الاتحاد الأفريقي الرسمي على شكوى الزمالك ضد الترجي والمولودية‎

أعلنت إدارة نادي الزمالك عن تلقيها ردًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بشأن الشكوى التي كان قد تقدم بها النادي تجاه مباراة الترجي التونسي والمولودية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأبيض، فقد“أكد كاف أنه تسلم شكوى الزمالك، وقام بدراستها جيدًا والتحقيق فيها ومراجعة تقارير الحكام ومراقبي المباراة ودراستها بعناية، والتأكد من عدم وجود شبهات بشأن المباراة ليقوم بحفظ الشكوى“.

وكانت إدارة الزمالك سبقت وتقدمت بشكوى ضد الترجي والمولودية بعد المباراة التي جمعت بينهما، وكانت من أسباب خروج الفريق المصري من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

📹 ملخص المباراة: تعادل مثير بين الترجي ومولودية الجزائر. لنشاهد ملخص المباراة 👇#TotalCAFCL | #ESTMCA pic.twitter.com/RBtXJ70bpQ — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 10, 2021

وأشار الزمالك في خطابه إلى أن الفريقين الترجي والمولودية اتفقا على التعادل ليصعدا سويًا، ويخرج الفريق من البطولة.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي ليتم بالمقابل إقصاء الزمالك، الذي كان يحتاج لفوز بطل تونس من أجل التأهل.

يذكر أن الزمالك حصد 8 نقاط فقط، احتل بها المركز الثالث في المجموعة وودع دوري الأبطال، بينما تأهل الترجي المتصدر بـ11 نقطة، ومولودية الجزائر بـ9 نقاط إلى الدور ربع النهائي.